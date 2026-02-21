特朗普關稅案敗訴　各國謹慎表歡迎　加拿大：進一步證措拖不合理

美國最高法院2月20日裁定，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）引用《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）開徵的大規模關稅措施不合法，其中包括「對等關稅」。對此，歐盟、英國等美方貿易夥伴紛紛謹慎地表歡迎，加拿大則表示法院判決進一步證明美國關稅措拖不合理。



美媒CNBC及《政治報》（Politico）20日報道，加拿大由於受《美墨加協定》（USMCA）保護本已不受 「對等關稅」影響，這次法院裁決僅使加拿大不用再面以IEEPA作為法律基礎的芬太尼關稅，但其他針對特定產業的關稅則仍然有效。

加拿大政府加美貿易部長勒布朗（Dominic LeBlanc）仍對裁決表歡迎，稱美最高法院的裁決強化了加拿大的立場，即美國根據（IEEPA）對其貿易夥伴徵的關稅並不合理，並強調將繼續支持受其他關稅影響的行業。

2026年2月20日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮舉行的記者會上發表講話。此前，最高法院裁定特朗普在徵收關稅時超越了他的權限。（Reuters）

英國冀優惠貿易地位 歐盟：將與美保持密切聯繫

歐盟則迅速呼籲維護貿易穩定，稱國際貿易關係應具可預測性。歐委會副首席發言人吉爾（Olof Gill）在聲明中表示，布魯塞爾方面與美國保持密切聯繫，以了解美方打算針對這項裁決採取哪些措施，並將繼續努力降低關稅。

英國政府發言人同日稱，雖然美方全面關稅政策遭推翻，但英國目前享有全球最低互惠關稅之一，預期與美國的優惠貿易地位可望延續。英方將與美國合作釐清裁決對雙邊及全球關稅安排的實際影響，並持續支持英國企業因應變化。

與德國總理默茨（Friedrich Merz）同黨資深議員泰斯（Roland Theis）則告訴《政治報》，法院推翻關稅的決定是一個積極訊號，表明美國的制衡機制仍然有效。然而，這不太可能導致更少反復無常、更加理性的合作。

這張路透社於2025年4月17日拍攝的設計圖片中，可以看到美國總統特朗普（Donald Trump）舉起拇指的3D列印微模型、美國國旗以及寫着「關稅」的字眼。（Reuters）

各國為何謹慎回應？

報道指，美國貿易夥伴的回應會如斯謹慎，是因為它們普遍預期特朗普會透過其他法律手段來徵收替代關稅。

歐洲議會國際貿易委員會主席朗格（Bernd Lange）表示：「我相信（美國）政府現在正在尋找B計劃（以實施替代關稅）。」

特朗普20日稍後已簽令，引用1974年貿易法（1974 Trade Act）第122條對全球商品加徵10%的關稅，即時取代被最高法院推翻的關稅措施。然而該新關稅措拖除非獲國會批准延期，否則最多只能持續150天。