世界盃｜特朗普決賽現場施壓卡尼 促解決山火否則加徵關稅
撰文：官祿倡
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今屆由美墨加合辦的世界盃終告落幕，火藥不限於對賽的西班牙與阿根廷。昨夜（當地時間19日）三國領導人均聚首紐約觀看決賽，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）表示自己在觀賽期間，已跟加拿大總理（Mark Carney）談及加拿大山火引發的嚴重煙霧浸襲美國的問題，並再次威脅加徵關稅。
特朗普在世界盃決賽圓滿落幕後，返回華盛頓特區時對記者說：「我和卡尼關係很好，但那裏的火災問題必須解決」，還說明山火引發的煙霧已污染了美國的空氣，他還強調：「也許他們應該為我們的損失做出一些賠償，或者我們應該加徵一些關稅。」
在加拿大安大略省延燒的數百場山火產生大量濃煙，煙霧自16日開始籠罩美國中西部、東北部和大西洋中部大片地區。美國政府連續幾天發布警告，敦促居民儘可能待在室內。
卡尼未回應特朗普最新威脅。他日前在社交平台發文指，加拿大已部署超過5300名消防員救火，並利用數據和先進技術支援救火工作。安大略省長福特（Doug Ford）日前指，美國政客的指摘絕對不可接受，去年加州發生嚴重山火時，加拿大伸出援手，「這才是鄰目該做的」。
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