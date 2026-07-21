美媒：FBI局長帕特爾10月中旬或出訪俄羅斯　行程極為罕見且敏感

據美國政治新聞網站Politico周一（7月20日）援引知情人士消息報道，聯邦調查局（FBI）局長帕特爾（Kash Patel）計劃於今年10月14至15日出訪俄羅斯。報道指，當前美俄因烏克蘭戰爭長期對立，此趟行程極為罕見且敏感。



知情官員透露，帕特爾將造訪莫斯科、聖彼得堡兩地，屆時俄羅斯聯邦安全局將接待。不過，雙方會晤對象、談判議程均未曝光，行程仍屬暫定狀態，FBI與司法部尚未對外回應。

2026年7月16日，聯邦調查局（FBI）局長帕特爾（Kash Patel）出席美國總統特朗普（Donald Trump）關於選舉安全的全國演講。（Reuters）

報道指，華盛頓和莫斯科目前在烏克蘭戰爭問題上持續存在分歧，美國國會議員要求對俄羅斯實施新的嚴厲制裁。若此行屬實，為時隔十餘年再現FBI局長訪俄行程，打破近年美方高層關係緊張而避免訪俄的慣例。

據了解，上次出訪俄羅斯的FBI時任局長是米勒（Robert Mueller），他曾於2013年訪俄後被任命為特別檢察官。

帕特爾近年爭議纏身，早年質疑並嘲諷米勒的「通俄門」調查，還曾收受與俄羅斯關聯影視公司報酬。在任內，他多次公私不分濫用公務資源，引發國會不滿，國會兩黨民主議員已啟動對其濫用納稅資源的聯合調查。