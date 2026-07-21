美司法部對哈佛大學中國助學金展開調查　或涉歧視美國學生

美國司法部7月20日宣布，將對哈佛大學展開審查，以確定哈佛大學是否允許中國捐款人設立排除美國學生申請的獎學金，以及是否違反了1964年《民權法案》（the Civil Rights Act ）第六條（該條款禁止基於國籍的歧視）。這是特朗普（Donald Trump）政府針對這所常春藤盟校展開一連串聯邦調查中的最新一項。



司法部表示，是次調查將聚焦哈佛大學的「中國相關助學金計畫」。司法部民權部門主管Harmeet Dhillon稱：「大學不能一方面接受聯邦經費，另一方面又接受外國資金，設立刻意排除美國公民的助學金。這種做法若屬實，即屬違法。」

哈佛大學在書面聲明中回應表示，校方依法履行捐款申報義務，並強調在分配助學金時，不會因種族、族裔或原籍國而非法歧視學生。大學發言人表示，校方正在檢視司法部的最新通知。

特朗普政府近年要求提高外國資金透明度，並且警告接受敵對國家資金可能構成國安風險。（Reuters）

美國許多大學，包括哈佛大學，會透過直接捐款或合約接受外國資金。根據哈佛大學向聯邦政府申報的資料顯示，該校數十年來總共接受約45億美元（約353億港元）外國資金，其中約6.3億美元（約49億港元）來自中國。特朗普政府近年要求提高外國資金透明度，並且警告接受敵對國家資金可能構成國安風險。

特朗普政府過去曾多次公開抨擊哈佛大學，認為該校長期遭「覺醒文化」（wokeness）滲透與反猶太主義影響，不但要求校方接受招生與聘僱監督，更威脅削減數十億美元補助，甚至擴及學術限制與簽證審查。