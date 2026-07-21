美國夢不再？移民政策收緊學費昂貴　印度青年掀「赴歐留學潮」

隨着美國收緊移民規定，加上印度與歐盟的貿易協定為人員流動提供了便利，越來越多的印度年輕人放棄追求「美國夢」，改而前往歐洲留學。



路透社引述多名學生和教育顧問報道，來自金奈（Chennai）的22歲工程系畢業生什里尼凱坦（A. Shrinikheathan）就決定打破赴美深造的家族傳統，到德國攻讀碩士學位。

越來越多的印度年輕人放棄追求「美國夢」，改而前往歐洲留學。（Reuters）

什里尼凱坦指出，赴德留學的費用遠比美國或加拿大低，且德國大學與工業界的聯繫向來十分緊密。他說：

世界正變得越來越多極化。過去，大家談論的只有美國。

教育諮詢公司KC Overseas說，歐洲的學費通常比美國低50%到80%，生活費也更低。

據報道，在歐盟尋求年輕人才以填補人口老齡化造成的勞動力短缺的背景下，歐洲正成為印度學生除北美之外的可行目的地。如果這一趨勢持續，全球學生流動的格局或將重塑。

2026年1月，印度和歐盟簽署貿易協定，通過簡化簽證程序、明確畢業後的就業路線圖、提高對印度學歷的認可等措施，方便印度學生和技術人才進入歐洲。

美國進一步收緊移民政策，包括縮短外國學生的簽證有效期。（Reuters）

與此同時，美國卻進一步收緊移民政策，包括縮短外國學生的簽證有效期。美國、澳洲和英國等主要留學目的地的教育費用也越來越高，從而降低了它們的吸引力。

教育諮詢機構歐洲留學中心說，印歐達成貿易協定後，印度人赴歐留學的諮詢增加了25%至30%。中心主任潘迪安形容，對那些因其他地區留學費用上漲、簽證政策收緊而卻步的家庭來說，歐洲已成為「炙手可熱的目的地」。

留學平台Leap預計，未來三到五年，前往歐盟留學和工作的印度公民將激增60%至70%。

未來三到五年，前往歐盟留學和工作的印度公民將激增60%至70%。（Reuters）

政府數據顯示，目前有超過12.1萬印度公民在歐盟求學，人數雖僅為美國的一半左右，但正在穩步增加。

荷蘭統計局數據顯示，2025/26學年當地印度學生人數增至約3700人，高於2018/19學年的2630人，使印度成為荷蘭第三大非歐盟國際學生來源地。

不過，印度學生對歐洲的興趣能否轉化為持續的入學數字，取決於印歐貿易協定能否順利執行。

一些赴歐的印度學生發現，他們面對着語言障礙、阿姆斯特丹等大城市住房短缺、就業競爭激烈等挑戰。另一些人則對歐洲極右翼政黨崛起、部分地區對外國人態度日益強硬等情況感到擔憂。

無論如何，印度學生對歐洲的看法已開始改變。考慮赴捷克或意大利留學的工程師蘇蒂爾說：「在協定敲定前，我的家人總說歐洲不好。現在他們則改口說，歐洲很好。」

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】

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