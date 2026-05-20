美防長為MAGA候選人拉票　活動上神模仿特朗普聲線笑爆全場｜有片

美國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）5月18日在肯塔基州共和黨初選前夕出席競選活動，支持獲總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）助選的候選人Ed Gallrein，挑戰向來與總統不和的現任共和黨籍眾議員馬西（Thomas Massie）。赫格塞思在活動發言時，惟妙惟肖地模仿特朗普說話，一度引起全場大笑。



美媒報道，赫格塞思在活動上為Ed Gallrein助選時，提及特朗普曾對他說的話。他以超神似特朗普的聲線說：「皮特（即赫格塞思），你必須非常強硬......他們（反對者）將衝着你而來。」赫格塞思此舉立即引來全場的笑聲和掌聲。

赫格塞思接着表示，曾為美軍海豹部隊隊員的Ed Gallrein正正代表了這種強硬形象，稱後者是一名戰士，一個在軍隊服役中磨礪出強硬性格的人。

據報道，特立獨行的馬西早已在政治議題的立場招致特朗普的不滿，包括支持公開愛潑斯坦文件、反對美國支持以色列等等。

美國防部長赫格塞思（Pete Hegseth，右）5月18日在肯塔基州共和黨初選前夕出席競選活動，支持獲總統特朗普（Donald Trump）背書的候選人Ed Gallrein。（X@America1stWorks）

Ed Gallrein最後在19日舉行的初選中成功擊敗馬西，是繼路易斯安那州的共和黨初選以來，再有違背特朗普意願的現任共和黨議員被獲其背書的挑戰者擊敗。