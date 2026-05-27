獲特朗普力撐　醜聞纏身MAGA派德州檢察長共和黨初選勝出

美國德州檢察長帕克斯頓（Ken Paxton）5月26日在獲得總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的公開支持下，於共和黨聯邦參議員初選中擊敗資深現任參議員科寧（John Cornyn），獲得黨內提名。他將在11月的大選中對決民主黨候選人塔拉里科（James Talarico ）。



據美媒數據，在已點算的66%選票中，帕克斯頓以64%的得票率大幅領先科寧的36%。

這場初選被形容為漫長而醜陋的黨內鬥爭，雙方陣營總計花費超過1.28億美元進行廣告宣傳，創下共和黨參議員初選的紀錄。特朗普在上週提前投票進行時對帕克斯頓的最後一刻公開加持，被認為是決定勝負的關鍵。

資料圖片：共和黨參議員科寧（John Cornyn）（US.Gov）

帕克斯頓是知名的MAGA積極份子，但其擔任總檢察長期間長期面臨的證券欺詐刑事指控、2023年遭州議會彈劾（後被宣判無罪復職）以及近期離婚訴訟等法律與道德醜聞，令許多華府共和黨人及國會同僚擔憂他將成為大選中的高風險候選人。

2026年3月28日，美國德州總檢察長帕克斯頓（Ken Paxton）在德州舉行的2026年美國保守政治行動會議（CPAC）上發表講話。 （Reuters）

根據廣告影響網站AdImpact統計，帕克斯頓和科寧之間的這場共和黨參議員初選是史上最昂貴的，在德州的廣告和預訂上花費超過1.28億美元。其中，至少有9,200萬美元支持科寧，包括初選到決選前三個月內花費的2,200萬美元。