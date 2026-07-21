世界盃｜阿根廷輸波職球員動粗　FIFA啟動調查　恐面臨罰款和禁賽

2026世界盃決賽阿根廷0比1不敵西班牙衛冕夢碎，賽後場上爆發球員肢體衝突。據英媒BBC報道，國際足協（FIFA）證實已指派紀律道德檢察官啟動調查，阿根廷足協及涉事球員、教練恐面臨罰款、停賽等處分。



終哨一響 ，西班牙隊長隊長洛迪（Rodri）跑上場與隊友匯合，遭到阿根廷球員拿侯爾摩連拿（Nahuel Molina）拉扯引發口角，這令本就情緒失控的柏利迪斯（Leandro Paredes）鎖喉艾利加西亞（Eric Garcia），並推倒上前理論的加維（Gavi）。隨後加入的雙方球員和教練員大面積扭打在一起，導致衝突瞬間升級。

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而在這場決賽期間，阿根廷中場安素費南迪斯（Enzo Fernandez）「兩黃一紅」被逐離場成為罪人，雖然柏利迪斯一度被出示紅牌，後續已被官方撤銷，暫無賽中紀律處分。

賽後，外界紛紛批評阿根廷輸球失態、違反體育精神。不過，阿根廷主帥史卡朗尼（Lionel Scaloni）稱球隊坦然接受失利。英國廣播公司（BBC）指，此次衝突並非阿根廷本屆賽事首次違規，他們在四強擊敗英格蘭賽後，高舉福克蘭群島主權標語，已深陷紀律爭議。

往屆世界盃、洲際賽事也多次出現不當言行、冒犯慶祝舉動並遭罰款。FIFA將參考公平競賽準則及案判例裁量，目前尚未公布調查結束時程。