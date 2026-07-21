世界盃｜西班牙百萬人慶奪冠 功臣費倫托利斯頭戴「特朗普式」帽
撰文：林嘉敏
出版：更新：
2026美加墨世界盃決賽落幕，西班牙靠費倫托利斯（Ferran Torres）加時絕殺，以1比0擊敗阿根廷，相隔16年再度奪冠，收獲隊史第二座世界盃冠軍。球隊7月20日班師回朝，於馬德里展開盛大凱旋慶典，估計多達180萬民眾頂著34度高溫上街迎接冠軍隊伍，場面盛大熱烈。
勝利巡遊期間，球員們輪流高舉著冠軍大力神盃，向身穿紅黃兩色球衣、熱情歡呼的球迷揮手致意。
+1
其中，制勝功臣費倫托利斯引發熱議，他裸身佩戴印有「讓西班牙再次偉大」（MAKE SPAIN GREAT AGAIN）字樣帽子，句式為效仿美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）經典口號。
綜合外媒報道，球隊返國當天，隊長洛迪（Rodri）高舉獎盃、身掛獎牌步出機艙，數百球迷提早聚集機場，等待球隊凱旋。
隨後球隊後依序拜會皇室與政要，首先與國王費利佩六世（Felipe VI）、萊蒂西亞王后（Queen Letizia）、王儲萊昂諾爾公主（Princess Leonor）與其妹妹索菲亞公主（Infanta Sofia）見面，緊接著全隊造訪首相官邸，隊長洛迪感謝國民支持，直言為國爭光是球員最高榮譽。
本次奪冠獲西班牙朝野一致肯定，各黨領袖齊聲祝賀，首相桑切斯（Pedro Sanchez）激動表示：「我們是世界冠軍！多麼棒的國家隊！」，此外，郵政單位也宣布發行紀念郵票，印上代表兩次奪冠的雙星與冠軍字樣。
世界盃｜從國旗戰袍到應援穿搭 西班牙公主時隔16年再舉大力神盃世界盃｜國際足協狂賺700億 史上吸金最多成「最大贏家」世界盃｜阿根廷球迷騷亂15人被捕 總統宣布全國放假一天慶祝奪亞世界盃｜西班牙再奪冠 耶馬與3歲同母異父弟弟慶祝夠搶鏡｜有片