世界盃｜西班牙於決賽期間「測得3次地震」　完場瞬間震感最強烈

西班牙7月19日在世界盃決賽以1-0贏阿根廷，取得隊史第2座冠軍，全國舉國歡騰。有西班牙科學家周一表示，世界盃的歡呼聲不僅響徹全球各地，在西班牙前鋒 費倫托利斯（Ferran Torres）攻入致勝一球時，該國多處地震儀都偵測到明顯震動，顯示有數以萬計的球迷同步跳躍、歡呼，產生出可測量的地震訊號。



法新社報道，巴塞隆納地球科學中心（Geosciences Barcelona）研究團隊分析西班牙國家地理研究院（IGN）和加泰隆尼亞地質暨製圖研究院（ICGC）的監測數據後發現，巴塞隆納、阿爾赫西拉斯（Algeciras）、加的斯（Cádiz）及格拉納達（Granada）等城市，均出現與球迷慶祝活動相符的異常震動。

研究指出，地震儀在決賽期間總共錄得3波明顯震動，第一波發生在費倫托利斯攻入致勝球時；第二波則出現在隨後其後一次入球，該入球其後經視像裁判（VAR）判定入球無效；而最強烈的一波則出現在完場哨子響起、西班牙正式奪冠的一刻，反映全國球迷同時爆發歡呼與跳躍的震撼場面。

研究人員稱，這類震動屬於人類活動造成的「誘發地震」（Induced Seismicity），並非自然地震，這是大量民眾在短時間內同步跳躍、踩踏和吶喊所形成的地面振動，被高靈敏度的地震儀成功捕捉。

同類由人類活動造成的「誘發地震」，此前也曾記錄過。例如，2024年歐洲國家盃決賽，西班牙擊敗英格蘭奪冠時，尼高拉斯威廉斯（Nico Williams）與奧耶沙巴爾（Mikel Oyarzabal）的入球，也曾被西班牙多地的地震儀測得明顯震動。