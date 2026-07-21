世界盃｜阿根廷拒看西班牙捧盃　全隊背對頒獎台被轟沒品｜有片

2026世界盃（FIFA World Cup 2026）決賽已曲終人散，西班牙擊敗阿根廷奪冠。外界普遍對阿根廷在場上的表現口誅筆伐；他們不但有球員在賽後因襲擊西班牙球員而被紅牌逐離場。在頒獎禮上，當西班牙舉起冠軍獎盃一刻，可以看見幾乎所有的阿根廷球員都選擇背對着西班牙隊，不少評論皆認為此舉欠缺體育精神。



西班牙捧盃一刻，幾乎全隊阿根廷都選擇背對頒獎台：

據《紐約時報》報道，在頒獎台上從國際足協主席恩芬天奴（Gianni Infantino）和美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）手中接過銀牌後，阿根廷球員背過身去，不願觀看西班牙隊領取獎牌，並舉起舉起獎盃慶祝勝利。

網上照片顯示，西班牙隊慶祝時，金色的彩帶漫天飛舞，而阿根廷球員則站在不遠處，背對着他們。

阿根廷中場柏利迪斯賽後與西班牙球員發生衝突：

球賽結束後，阿根廷的球員們顯然失去理智，當憤怒的柏利迪斯（Leandro Paredes）衝向西班牙後衛艾利加西亞（Eric García）並揮拳相向時，雙方爆發全面衝突。

柏利迪斯用手掌猛擊加西亞的喉嚨，將其擊倒在地。

隨後，衝突升級，柏利迪斯在助理裁判和阿根廷隊助教面前挑起事端，被紅牌罰下。

2026年7月21日，世界盃決賽頒獎禮上，當西班牙舉起冠軍獎盃一刻，可以看見幾乎所有的阿根廷球員都選擇背對着西班牙隊，不少評論皆認為此舉欠缺體育精神。（X@MarkOgden_）

英格蘭名宿兼評述舒利亞（Alan Shearer）表示：「他（柏利迪斯）衝著他們去的。這種行為絕對不應該發生，我們知道這場決賽對他們意義重大，也知道輸球有多痛苦，但輸球的方式有很多種。我們已經無數次看到阿根廷隊犯這樣的錯誤了。」