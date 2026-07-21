高市早苗自爆平日睡0至3小時　假期5小時　反對黨：恐釀決策失誤

日本首相高市早苗7月20日在社交平台發文，表示上任以來因為政務而每日僅「睡0至3小時」，她指自己在近期依然保持勤政狀態，就連週末都在工作，還感歎終於能在假期做家務，甚至「能睡到5小時」。她這番說法在網上引發爭議，反對黨也對此表示擔憂，認為睡眠不足恐釀決策失誤。



高市早苗在帖文中詳述自己平日放工後的安排，稱自己回到住所後，將大部份時間用於清潔浴室、洗澡、晚餐、清理餐具、洗衣以及簡單的家務，還補充做完家務後需要花費大量時間閱讀帶回來的文件和資料。

她指在7月20日迎來難得的休息日，終於睡了5個小時，然後她從中午開始，著手熨衣物及做一些縫紉工作。

她這番言論引發網民討論，不少人留言表示質疑，「這根本算不上什麼美談」、「對時間的運用令人質疑」等。

在日本政壇，高市早苗的「勤政論」也引來反對黨質疑，日本國民民主黨黨魁玉木雄一郎指出「休息也是工作」，呼籲應加強周圍的支持，以便首相能專注於重要的決策；中道改革聯合黨籍的眾議院議員國重徹也表示，持續睡眠不足將會令判斷力，「如同醉酒般的狀態」，「可能成為國家危機管理上的風險」。

2026年7月2日，日本首相高市早苗與印度總理莫迪（Narendra Modi）會面。（Reuters）

7月20日是日本公眾假期「海之日」，旨在感謝海洋的恩賜，並祈願身為海洋國家的日本繁榮昌盛。