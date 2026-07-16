日媒民調：高市早苗政府支持率下滑　上台以來首跌破50%

日媒7月16日發布的民意調查顯示，日本首相高市早苗領導的保守派政府支持率，自去年10月上台以來首次跌破50%。



日本時事通訊社16日發布的調查結果顯示，高市早苗內閣的支持率為49%，其中60歲以上選民的支持率降幅最大，從上個月的63.7%降至39.9%。

2025年12月19日，日本東京，日本銀行總部大樓上飄揚着日本國旗。（Reuters）

法媒報道，儘管支持者仍然稱讚高市的領導能力和誠信，但反對的主要原因包括「不抱太大希望」和「政策糟糕」。

高市早苗今年2月在眾議院提前選舉中以壓倒性優勢獲勝，鞏固她的權力基礎。這一定程度上得益於她在年輕選民中的高人氣，年輕選民受她的外交手腕、親和力以及她所象徵的變革所吸引。

2026年4月8日，日本東京，首相高市早苗在官邸與伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian，不在圖中）通電話後向媒體發表講話。（Reuters）

此外，通貨膨脹近幾個月來放緩對高市早苗也有利，此前物價飛漲導致其兩位前任相繼下台。與此同時，她去年11月提出的「台灣有事論」則損害了日本與中國的關係。

本文獲《聯合早報》授權轉載

