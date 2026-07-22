韓國世一棋手申真諝實現逆轉勝 受讓兩子2勝1負擊敗AI KataGo
撰文：韓學敏
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世界排名第一的韓國圍棋選手申真諝7月21日在首爾中區韓國經濟TV演播室舉行的「韓經強數學杯棋神戰」第3局中，擊敗圍棋AI模型KataGo，據韓媒指，他成為第一個在正式對戰中以兩子讓子棋形式連續擊敗KataGo的棋手。
據韓國《中央日報》報道，在首局遭遇失利後，申真諝連贏第2局和第3局完成逆轉，在第3局執黑，歷經3小時20於分鐘，下完221手後以11目半戰勝AI程式KataGo，三局戰成2勝1負奪冠。
本次對局繼續採用申真諝受讓兩子的規則，即獲讓兩子優勢。KataGo對職業棋手讓兩子本來也屬壓倒性戰績，申真諝是AI性能飛躍後首位在正式對局以兩子讓子連勝KataGo的棋手。第3局申真諝開局盤面領先18目半，避開複雜戰鬥、穩紮實地，右上讓利換上邊及右側優勢，隨後將黑陣擴散至中央。整場對局中，預測勝率全程未低於99%。
申真諝此役獲得對局費1.5億韓圜（約79.5萬港元）和勝利獎金1億韓圜（約53萬港元），合計2.5億韓圜（約132.5萬港元），另獲2勝以上獎品捷尼賽思G90（Genesis G90）一輛。
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