世界盃｜西班牙巡遊近200萬人參加　耶馬藉紙板嘲阿根廷柏利迪斯

西班牙在2026世界盃決賽擊敗阿根廷奪冠後，7月20日返國舉行巡遊慶祝，現場人山人海，一眾球員、職員在巡遊巴士上向民眾興奮揮手，期間有人舉起寫有標語的紙板，嘲諷阿根廷球員柏利迪斯（Leandro Paredes）賽後行為如參加拳擊之夜「打拳」，西班牙主將耶馬（Lamine Yamal）更在鏡頭前用手指指向紙板，示意叫大家關注。



西班牙隊在首都馬德里舉行巡遊，當地估計有近200萬名民眾參與慶祝，現場人潮洶湧。

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阿根廷部份球員賽後情緒失控，與西班牙球員爆發衝突的事件成為國際焦點，在西班牙隊的巡遊巴士上，有人拿出紙板，上面寫有意思為「年度拳擊之夜：柏利迪斯對上加維」的西班牙語字句，明顯是指向阿根廷球員柏利迪斯（Leandro Paredes）賽後動粗，並推倒西班牙球員加維（Pablo Gavi）的場面，旁邊的耶馬在鏡頭前用手指指向紙板，示意叫大家「關注」。

巡遊期間有人舉起寫有標語的紙板，嘲諷阿根廷球員柏利迪斯（Leandro Paredes）賽後行為如「打拳」，西班牙主將耶馬（Lamine Yamal）在鏡頭前用手指指向紙板（SPANISH FOOTBALL FEDERATION/Handout via REUTERS）

在決賽完場後的風波中，西班牙隊長洛迪（Rodri）跑上場與隊友匯合時，遭到阿根廷球員拿侯爾摩連拿（Nahuel Molina）拉扯引發口角，這令本就情緒失控的柏利迪斯先出手對艾利加西亞（Eric Garcia）使出鎖喉動作，並推倒上前理論的加維。隨後加入的雙方球員和職員扭打在一起，導致衝突瞬間升級。

據英媒BBC報道，國際足協（FIFA）證實已指派紀律道德檢察官啟動調查，阿根廷足協及涉事球員、教練恐面臨罰款、停賽等處分。

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在賽後，外界紛紛批評阿根廷輸球失態、違反體育精神。不過，阿根廷主帥史卡朗尼（Lionel Scaloni）稱球隊坦然接受失利。