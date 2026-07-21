路透社：中美擬9月舉行AI對話　討論AI模型風險

路透社7月21日引述消息人士報道，美國與中國將於9月舉行AI對話，討論彼此的AI模型可能帶來的風險。



路透社報道，消息人士稱該對話屬5月特朗普—習近平峰會的重要成果，預計在中國國家主席習近平9月24日訪美前舉行，日期尚未最終敲定。這將是美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）任內首次美中官方AI對話——2024年拜登與習近平透過日內瓦工作層會談曾同意「核武使用決定由人非AI掌控」。

消息稱，美方團由財長貝森特（Scott Bessent）率領；雙方與會者身份、議程及地點仍在初階醞釀。貝森特5月曾稱未來對話「旨在阻止強大模型擴散至非國家行為體」，對話可在未來4至8週內啟動。

2026年5月15日，美國總統特朗普（Donald Trump）訪問中國期間，中美兩國國旗在北京天安門前隨風飄揚。（Reuters）

分析人士稱，北京方面討論的優先事項包括Anthropic的Mythos、美國將如何控制未來先進前沿Mythos模型的發布，以及華盛頓是否會對中國開放權重Mythos施加限制。

美方已限制最先進AI晶片對華出口，Axios報道華府因應中國開源權重模型能力抬頭，正考慮限制美企使用中國模型；中方則在醞釀限制海外接取最強中國模型，防止Mythos模型的潛在黑客風險。