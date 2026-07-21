馬斯克稱旗下AI模型或超越Kimi　月之暗面回應：歡迎掰手腕

在世界首富馬斯克（Elon Musk）指旗下AI「2T模型或超越Kimi」後，據《北京日報》7月21日報道，月之暗面相關負責人回應相關言論時稱：「我們拭目以待，歡迎大家一起掰一掰手腕（意指拗手瓜）。他有信心，我們有更強的信心。」



2026年7月17日，月之暗面發布新一代開源大模型Kimi K3。（微博@月之暗面Kim）

月之暗面17日發布新一代開源大模型Kimi K3，參數規模達2.8萬億，為目前全球參數最大的開源模型。

馬斯克在相關評測報道的評論區留言：「令人印象深刻」，他18日又在社交媒體平台X（前稱Twitter）上發文，表示其2萬億參數模型將於下周完成初步訓練，新模型將全面優於1.5萬億的版本，強調該模型可能超越Kimi。

隨後，Kimi在微博回應稱歡迎馬斯克加入「2萬億+」俱樂部。

2026年7月18日，月之暗面在微博回應馬斯克（Elon Musk）「2T模型或超越Kimi」言論，稱歡迎加入「2萬億+」俱樂部。（微博）

彭博社分析指，Kimi K3或將縮小中美尖端AI模型的差距，外界開始對美國維持AI領先地位產生疑慮。