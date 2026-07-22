王毅：中澳關係不應被偏見干擾破壞　中加關係改善是正確選擇

將出席中國—東盟外長會議的中共中央政治局委員、外交部長王毅，7月21日在菲律賓馬尼拉分別與澳洲外長黃英賢，加拿大外長阿南德（Anita Anand）會面。王毅向黃英賢表示，應讓中澳關係實現良性循環、向上發展，而不是被某些偏見所干擾破壞，盼澳方堅持不干涉內政原則、摒棄雙重標準。會見阿南德時，王毅指中加關係改善發展符合兩國利益，是歷史正確的選擇。



圖為2026年7月21日，正在馬尼拉的中共中央政治局委員、外交部長王毅，與澳洲外長黃英賢會面。（中國外交部圖片）

晤黃英賢促以平等尊重態度妥處分歧

王毅向黃英賢表示，在中澳領導人共同引領下，兩國關係走上改善發展正軌。中方願同澳方加強交往，推動兩國關係不斷取得新進展。雙方應秉持平等尊重態度妥處分歧，聚同化異。黃英賢表示，澳方重視對華關係，堅定奉行一個中國政策，不支持台獨，願過對話接觸妥處矛盾分歧。

圖為2026年7月21日，正在馬尼拉的中共中央政治局委員、外交部長王毅，與加拿大外長阿南德（Anita Anand）會面。（中國外交部圖片）

向阿南德稱願籌備下階段中加高層交往

王毅晤阿南德時稱，今年以來，中加關係持續向好發展，上半年雙邊貿易額按年增長16%，特別是加國對華出口增長23.3%。中方願同加方一道，落實兩國領導人重要共識，籌備好下階段高層交往，拓展交流合作，加強在全球治理、人工智能等事務協作，妥處分歧敏感問題。

阿南德表示，當前加中關係改善發展勢頭良好強勁，積極落實兩國領導人1月會晤所達共識。加方堅定奉行一個中國政策，願進一步密切高層交往，深化能源、貿易、金融、禁毒等領域合作，通過對話消弭分歧，推動關係長期健康穩定發展。