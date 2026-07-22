特朗普威脅襲十字鎬山核設施　伊朗警告：將反擊美國區內所有利益

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）7月21日告訴記者，美國將「很快」（Pretty soon）會打擊伊朗位於「十字鎬山」（Pickaxe Mountain）的地下核設施。美媒報道，外界有聲音認為，德黑蘭方面已將其核離心機和部份高濃縮鈾庫存轉移到該地點。伊朗官媒同日引述伊朗軍方指，如果美國襲擊伊方核設施，中東區內所有美國及其盟友、支持者的利益都將成為反擊目標。



美媒21日報道，特朗普被記者問到他是否相信伊朗已將核離心機運入位於該國中部的「十字鎬山」核設施時，稱美方暫未收到有關記錄。

2026年6月30日，衛星影像顯示位於「十字鎬山」（Pickaxe Mountain）的核設施隧道入口。 （REUTERS）

不過，特朗普表示：「我們很快就會對那個地區（「十字鎬山」）進行打擊，他們對此無能為力......而且（打擊）會非常猛烈。」

報道指，特朗普上週受訪時已曾發表類似言論，稱美國可能很快（Relatively soon）就會對「十字鎬山」採取行動。

2026年7月21日，美國總統特朗普（Donald Trump）在華盛頓特區白宮橢圓形辦公室會晤黎巴嫩總統奧恩（Joseph Aoun，不在圖中）。

一名以色列消息人士21日稍早曾向美媒透露， 以方認為伊朗在去年的「12日戰爭」結束後，已將核離心機和部份高濃縮鈾庫存轉移到「十字鎬山」地下核設施。

伊朗軍方：將視為戰爭的擴大

伊朗國營電視台（IRIB）其後引述伊朗Khatam al-Anbiya中央司令部，稱「罪惡的美國威脅要襲擊伊朗核設施和其他敏感地點」，並警告如果美軍採取相關軍事行動，伊方將視之為地區戰爭的擴大。

據美媒，該中央司令部是負責協調所有伊朗軍方部隊的主要聯合作戰指揮部。