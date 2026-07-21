伊朗本月空襲致美軍近百人傷 特朗普暗示將強硬報復
撰文：蕭通
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美國媒體7月20日引述消息報道，伊朗7月針對美軍駐中東地區基地的襲擊，已造成近100名美軍人員受傷，此消息隨後獲美國國防部證實。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）同日在社交媒體發文，暗示將對伊朗發動強硬報復行動。
美國國防部首席發言人帕內爾（Sean Parnell）證實，自7月7日以來，近100名美軍人員在涉伊戰事中，被認定受到不同程度傷害，絕大多數傷勢為輕微腦震蕩，其中96%已經重返戰鬥崗位。
特朗普同日發文稱，「伊朗每殺害一名美國士兵，都將為此付出數倍的代價。」他又稱，此指令已傳達給國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）、美軍參謀長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）等軍方高層。
美國媒體引述官員消息稱，美軍計劃從歐洲基地增派F-16和F-35戰鬥機，並增派空中加油機。
不過，特朗普政府並未完全排除外交解決的可能性，國務卿魯比奧（Marco Rubio）19日晚受訪時表示，特朗普政府「仍然對外交解決方案持開放態度」，又指伊朗從「直接或通過來自其他國家的多種渠道」釋放信號，表明仍然希望對話及談判。
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