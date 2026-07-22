澤連斯基炒烏軍總司令平息民憤　稱已為遭撤職前防長安排體面工作

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）撤換1月才上任、在當地受歡迎的防長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）後，引發民眾不滿，多地出現示威活動。外界盛傳，費多羅夫遭撤職與他和武裝部隊總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）之間關係緊張有關。澤連斯基7月21日解除瑟爾斯基職務，並任命43歲的Mykhailo Drapatyi接替。另外，他又指已為費多羅夫安排一份負責監督國家技術部門的「體面工作」（Decent post）。



路透社報道，Mykhailo Drapatyi是一名受當地人尊敬且經驗豐富的指揮官，曾於2024年至2025年領導烏克蘭陸軍。

2024年1月12日，時任烏克蘭陸軍總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）在烏克蘭哈爾科夫州接受採訪。（Reuters）

澤連斯基沒有提及瑟爾斯基的新職務，僅表示他與後者討論其未來在軍中的安排。另外，雖然澤連斯基表示已為費多羅夫安排「體面工作」，但費多羅夫此前曾表示只想回到原來的工作崗位。

報道指，瑟爾斯基在俄烏戰爭初級扮演重要角色，但其僵化指揮風格日益受到嚴厲批評，一些軍人表示這種風格導致了較高的傷亡率。他也因此與軍事改革派、主張推進無人機創新工作的費多羅夫有衝突。

烏克蘭民眾不滿總統澤連斯基撤換防長，2026年7月16日在首都示威（Reuters）

費多羅夫遭撤職後，引起大量國民不滿，掀起示威浪潮。路透社稱，部份費多羅夫支持者也支持Mykhailo Drapatyi，後者獲任命接替武裝部隊總司令職務後在社交媒體Facebook說：「我將以負責任的態度，全神貫注地工作，並尊重今天保衛我們國家的人。」