澤連斯基換防長惹民憤　或改組軍隊領導層　武裝總司令面臨下台

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）撤換1月才上任、在當地受歡迎的防長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）後，引發烏克蘭國民反彈，多個城市出現示威，據英媒報道，在公眾壓力下，澤連斯基或被迫改組軍隊領導層，武裝部隊總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）面臨下台。



在澤連斯基換防長的風波中，當地傳言指費多羅夫遭撤職是與他和瑟爾斯基之間關係緊張有關。

綜合《衛報》、英國廣播公司（BBC）報道，在民眾示威下，外界如今估計瑟爾斯基將下台，澤倫斯基的幕僚長已暗示政府可能解僱瑟爾斯基。示威者指「若果到7月24日星期五，瑟爾斯基仍未遭撤解職，費多羅夫仍未獲提名為防長…… 我們將發起一場無限期的全國抗議活動。」

烏克蘭民眾不滿總統澤連斯基撤換防長，2026年7月20日在首都示威，要求讓防長復職（Reuters）

費多羅夫現年35歲，1月才獲任命為防長，外界視他給國防部注入活力，領導反腐敗運動，並善於利用數據分析致力提高前線作戰表現。但在澤連斯基改組政府內閣後，他遭撤職。澤連斯基未有解釋換防長原因，引起國民不滿。

外界估計事件與費多羅夫跟瑟爾斯基關係緊張有關，他7月16日在記者會上疑似證實這一點，他稱自己曾向澤連斯基建議撤換瑟爾斯基，「當總統說他不打算撤換瑟爾斯基時，我說我會學習如何與他合作」、「提出的所有建議都遭否決了。」

2026年七國集團（G7）峰會於6月15至17日在法國埃維昂萊班（Évian-les-Bains）舉行。圖為6月16日，烏克蘭總統澤連斯基。（Reuters）

費多羅夫稱，澤連斯基邀請他留在政府擔任顧問，不過他拒絕，並非有意與總統對抗，而是「相信」澤連斯基「能夠傾聽烏克蘭人民的呼聲，知道該怎麼做」。