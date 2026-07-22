美國對伊朗戰爭至今已耗資375億美元　且或未計入美軍基地損失

美國國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）說，美國對伊朗的戰爭迄今已耗資375億美元（約2941億港元），比上次公開估計的數字增加近80億美元（約627億港元）。



綜合路透社和路透社報道，赫格塞斯星期二（7月21日）在參議院撥款委員會作證時給出這個估算。此次聽證會的重點是特朗普（Donald Trump）總統提出追加670億美元國防預算的請求。

赫格塞斯說，375億美元的估算涵蓋「某些方面」截至今天的軍事行動以及一些預期費用，例如截至9月30日的軍餉。目前尚不清楚這個估算是否包含美軍基地的損失。

五角大樓官員5月中旬曾說，這場戰爭已耗資約290億美元——這一數字並未計入美軍基地的損失。

這場戰爭在美伊脆弱的停火協議破裂後愈演愈烈，並推高能源價格。在聽證會上，赫格塞斯因這場不得人心的衝突不斷升級而受到民主黨人的批評。

美國國防部所在地五角大樓。（新華社）

赫格塞斯對委員會說：「我希望在座各位能夠從歷史角度看待特朗普總統正在做的事情，你們難道希望極端伊斯蘭分子擁有核武器？」

今年3月，一名消息人士向路透社透露，特朗普政府估計，伊朗戰爭頭六天的開支就已至少達到113億美元。

赫格塞斯告訴議員，如果沒有緊急增加資金，軍事訓練將不得不縮減。

這是自本月初美國恢復對伊朗的軍事行動以來，赫格塞斯首次公開面對議員們的質詢。他與參謀長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）一同出席參議院撥款委員會的聽證會。

美國與伊朗的戰爭至今已造成17名美軍喪命，另有約430名美軍受傷。

五角大樓星期一說，自7月7日以來，有100名美軍受傷，但其中96%已重返崗位。目前尚不清楚這些受傷人員中有多少人被計入五角大樓公開資料庫中記錄的430名受傷美軍中。

本文獲《聯合早報》授權轉載

