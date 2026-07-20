美伊衝突凸顯中東海底光纜脆弱性　全球3成數據流量恐受影響

美國和伊朗的衝突不僅威脅全球能源供應，也可能危及全球數碼經濟。伊朗曾暗示要控制波斯灣的海底數據光纜，這些光纜承載了全球三成的數據流量。



《日經新聞》報道，今年4、5月間，美伊談判陷入僵局時，與伊朗革命衛隊關係密切的伊朗媒體主張，波斯灣的海底光纜應由伊朗控制。媒體指出，針對這些光纜的攻擊將給波斯灣阿拉伯國家帶來數碼災難，他們呼籲向使用這些光纜的外國科技公司收取費用。這凸顯了全球數碼經濟關鍵基礎設施所面臨的風險。

海底光纜承載了99％的國際通訊流量，全球約有500條此類光纜，包括鋪設在波斯灣和紅海海底的光纜，它們經由地中海及其他路線，將歐洲和非洲與亞洲連接起來。（示意圖/unsplash@redaquamedia）

美伊戰爭2月底爆發以來，伊朗已經展示了它有能力切斷霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）的海上交通，並以此向美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）施壓。由於全球約20%的原油都要經過霍爾木茲海峽運輸，伊朗封鎖海峽導致許多中東原油無法運出去，全球油價應聲上漲。

海底光纜則承載了99%的國際通信流量。全球約有500條此類光纜，包括鋪設在波斯灣和紅海海底的光纜，它們經由地中海及其他路線，將歐洲和非洲與亞洲連接起來。

英國《衛報》（The Guardian）的估算顯示，全球17%的互聯網流量通過紅海的光纜傳輸。據卡塔爾（Qatar）電信公司Ooredoo的負責人稱，全球約30%的數據流經中東地區。這顯示中東不僅是全球能源樞紐，也是重要的數據樞紐。

這些光纜一旦受損，後果可能相當嚴重。2024年，伊朗支持的也門胡塞武裝（Houthis）針對船隻發動襲擊，導致紅海地區三條光纜中斷，拖慢了非洲的網絡連接速度。

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全球衝突加劇影響海底光纜鋪設維修

隨着人工智能（AI）的普及，數據使用量預計將持續增長，因此鋪設更多海底光纜至關重要。然而，全球日益加劇的衝突風險，使得相關企業在決策時面臨更大困難。

據彭博社3月報道，負責光纜鋪設工作的阿爾卡特海底網絡公司（ASN）在伊朗相關局勢緊張期間向客戶發出了不可抗力聲明，隨後Facebook母公司Meta暫停了在非洲和中東的部分海底光纜項目。

這張於2026年7月1日在阿曼拍攝的照片中，可以看見有船隻在霍爾木茲海峽航行。（Reuters）

阿爾卡特的競爭對手、日本訊息技術企業NEC目前佔據了海底光纜設計、製造及安裝市場20%以上的份額，並計劃將這一佔比提高至35%。NEC正致力於開發容量更大的光纜，同時通過自有及租賃方式，鎖定了五艘專用作業船。

全球僅有約60艘船隻具備鋪設和維護海底光纜的能力。一旦發現光纜受損，便需要專用作業船將光纜從海底打撈上來，並在修復完成後重新連接。整個過程可能耗時數周，而在衝突地區開展此類作業會面臨更多困難。

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NEC擁有在中東地區鋪設海底光纜的經驗。公司代表說：「我們正在審慎探討如何使安裝合同的價值恰當反映相關風險，以及如何界定不可抗力。」

保護關鍵數據基礎設施已非單靠私營部門就能做到。今年5月，包括新加坡、英國和卡塔爾在內的17個國家達成了一項安全框架協議，其中包括利用軍艦和無人水下航行器進行監控。

【本文獲《聯合早報》授權轉載。】