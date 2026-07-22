特朗普據報最快本週以強迫勞動為由　對60國家祭301關稅

美國總統特朗普（Donald Trump）的全球臨時10%關稅預計7月24日到期，有英媒周二報道，特朗普最快本周就可能以強迫勞動為由，對數十個國家祭出新一輪關稅。



報道指，本周可能公布的關稅是基於60國針對強迫勞動的做法，稅率介乎10%至12.5%之間。美國是在今年3月根據1974年貿易法第301條啟動相關調查。

美國貿易代表署（USTR）上月依貿易法第301條款，針對強迫勞動產品進口禁令議題公布報告，建議對60個經濟體加徵關稅。

2026年4月2日，美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）在華盛頓特區白宮接受媒體訪問。（Reuters）

報道又指，美國也已就產能過剩展開另一項301調查，並就相關提案舉行公開聽證會。相關調查的對象包括中國、歐盟、日本、印度、新加坡、瑞士、挪威、印尼、馬來西亞等國家。

美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）周二說，隨着臨時關稅將於本周到期，美國將「很快」對數十個國家加徵新關稅。他對美媒表示：「美國法律禁止銷售涉及強迫勞動的商品。多數其他國家沒有相關法律，即使有，也並未真正執行。我們應該很快就會有一些行動。」