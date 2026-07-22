特朗普冀恩芬天奴接任聯合國秘書長　稱其具有凝聚各方能力

《紐約郵報》7月21日報道，美國總統特朗普（Donald Trump）希望國際足協（FIFA）主席恩芬天奴（Gianni Infantino）出任下一任聯合國秘書長，稱對方受到全世界的尊重，並且擁有凝聚各方力量的特殊能力。



報道指，下一任聯合國秘書長將於今年選舉產生，接替將於12月底卸任的古特雷斯（António Guterres）。要獲得此職位，恩芬天奴需要先獲得安理會15個成員國的支持（其中5個常任理事國擁有否決權），然後才能獲得聯合國大會的確認。

2026年7月19日，美國總統特朗普（Donald Trump）和國際足協（FIFA）主席恩芬天奴（Gianni Infantino），為世界盃亞軍——阿根廷隊的隊長美斯（Lionel Messi）頒授獎牌。 （Reuters）

目前，尚不清楚恩芬天奴是否願意擔任這一職務，以及特朗普與他有否討論過此事。現年56歲的恩芬天奴，在今年世界盃期間與特朗普關係密切，並竭盡全力討好他，甚至在去年12月將FIFA首屆和平獎頒給了特朗普。

圖為2026年7月17日，美國總統特朗普與國際足協主席恩芬天奴在紐約特朗普大廈出席世界盃決賽前的活動。（Reuters）

任命恩芬天奴的舉措或許能夠改善特朗普與聯合國的關係。自去年重返白宮以來，特朗普大幅削減了美國對聯合國的捐款，並退出了包括世界衛生組織、聯合國教科文組織和聯合國人權理事會在內的多個聯合國下屬機構。