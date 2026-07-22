特朗普冀恩芬天奴接任聯合國秘書長 稱其具有凝聚各方能力
撰文：張涵語
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《紐約郵報》7月21日報道，美國總統特朗普（Donald Trump）希望國際足協（FIFA）主席恩芬天奴（Gianni Infantino）出任下一任聯合國秘書長，稱對方受到全世界的尊重，並且擁有凝聚各方力量的特殊能力。
報道指，下一任聯合國秘書長將於今年選舉產生，接替將於12月底卸任的古特雷斯（António Guterres）。要獲得此職位，恩芬天奴需要先獲得安理會15個成員國的支持（其中5個常任理事國擁有否決權），然後才能獲得聯合國大會的確認。
目前，尚不清楚恩芬天奴是否願意擔任這一職務，以及特朗普與他有否討論過此事。現年56歲的恩芬天奴，在今年世界盃期間與特朗普關係密切，並竭盡全力討好他，甚至在去年12月將FIFA首屆和平獎頒給了特朗普。
任命恩芬天奴的舉措或許能夠改善特朗普與聯合國的關係。自去年重返白宮以來，特朗普大幅削減了美國對聯合國的捐款，並退出了包括世界衛生組織、聯合國教科文組織和聯合國人權理事會在內的多個聯合國下屬機構。
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