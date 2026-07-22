特朗普晤黎巴嫩總統　宣布准恢復直飛航線結束逾40載禁令

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）7月21日與到訪白宮的黎巴嫩總統奧恩（Joseph Aoun）會晤，揚言大力協助黎巴嫩，並已指示其政府結束自1985年起實施的禁令，允所有美國航空公司恢復直飛黎巴嫩。奧恩感謝美國協助促成黎巴嫩與以色列的談判，但向特朗普表示，以色列必須從黎巴嫩領土全面撤軍，強調這是鞏固黎巴嫩穩定，以及全面行使主權的必要步驟。



2026年7月21日，美國總統特朗普（Donald Trump）與到訪白宮的黎巴嫩總統奧恩（Joseph Aoun）會面。（Reuters）

奧恩提出須確保以色列全面撤軍

奧恩是2009年以來，首位到訪白宮的黎巴嫩總統。黎巴嫩總統府發聲明稱，奧恩與特朗普討論了解除真主黨（Hezbollah）武裝，以及確保以色列從黎巴嫩全面撤軍的計劃。兩人也談及美國支援黎巴嫩軍隊、國家重建、經濟復蘇，以及美國進行投資等議題。

路透社報道，奧恩到訪白宮近兩小時，特朗普在白宮橢圓形辦公室與其會面時稱，黎巴嫩是個一直遭到虧待的國家，揚言美國將給予大力幫助，使其獲得應有的尊重和公平對待。

他又表示，美國已經為黎巴嫩解決了一些問題，「你們也知道，黎巴嫩存在真主黨問題。但我們已經採取了一些措施，我認為世界將會注意到。」但他未有交代細節。

2026年7月21日，美國總統特朗普（Donald Trump）迎接到訪白宮的黎巴嫩總統奧恩（Joseph Aoun）。（Reuters）

特朗普表示，如果奧恩認為他與真主黨領導人對話有幫助，他願意這麼做。他又暗示，敘利亞或在解除真主黨武裝方面發揮作用，但他沒有解釋具體方法。

特朗普在會面後在社交媒發文，讚揚奧恩為改變國家所作的貢獻，又稱指示其政府允許所有美國航空公司直航黎巴嫩，，以便美國人可以輕鬆到訪這片美麗的土地，並希望其他國家仿效。

1985年環球航空客機遭挾持

1985年6月14日，美國環球航空（TWA）847號客機由雅典飛往羅馬途中，遭到與真主黨有關的武裝分子挾持，要求以色列釋放逾700名黎巴嫩什葉派囚犯。

事件擾攘長達17天，期間客機曾被迫降落在貝魯特，機上一名美國海軍潛水員被殺死。事件在囚犯獲釋後落幕，時任總統列根（Ronald Reagan）領導的政府其後全面暫停兩國直航航線。