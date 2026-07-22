阿里旗下AliExpress遭歐盟罰49億　中國：堅定支持用法律維權

歐盟執委會7月20日宣布，阿里巴巴集團旗下跨境電商平台AliExpress（全球速賣通）因違反《數碼服務法》的多項規定，罰款5.5億歐元（約49億港元）。中國商務部22日表示，中方將堅定支持中國企業運用法律武器維權，並將採取有力措施堅定維護企業利益。



歐委會聲稱，AliExpress違反《數碼服務法》的多項規定，包括未能妥善評估與降低平台上非法、不安全及仿冒產品的傳播，因此罰款5.5億歐元，並須在限期內提出改善方案。

資料圖片：阿里巴巴集團旗下跨境電商平台AliExpress（全球速賣通）的標誌。（Reuters）

對此，商務部新聞發言人表示，中方注意到有關情況，對此表示強烈不滿和嚴正關切。中方堅決反對歐方以平台監管為由設置數字壁壘，並採取歧視措施，限制打壓中國電商企業在歐正常經營。

發言人強調，中方敦促歐方停止利用法律條文的模糊性濫用自由裁量權，公平、公正對待中國企業。中方將堅定支持中國企業運用法律武器維權，並將採取有力措施堅定維護企業利益。