印度反對黨再示威　議會運作受影響暫停　莫迪陷執政危機

因印度醫學入學考試（NEET）上月出現試卷泄露醜聞，多地爆發學生抗議。印度反對黨7月22日聚集在議會大樓外，要求教育部長普拉丹（Dharmendra Pradhan）辭職，並高喊反對總理莫迪（Narendra Modi）的口號。有分析指，事件已升級為莫迪政府的重大政治危機。



周三，以印度反對黨領導人胡爾甘地（Rahul Gandhi）為首的示威團體身著黑衣、揮著「我們孩子的未來不容買賣」、「停止NEET」等標語牌，在新德里議會大樓外抗議，一度遭警方拘留，隨後獲釋。在議會內，反對黨議員要求辯論警方涉嫌暴力對待抗議者以及試卷泄露事件，最後議會運作暫時中止。

與此同時，源自網絡的印度新團體「蟑螂人民黨」（Cockroach Janta Party，CJP）快速崛起，匯集大量年輕抗議者，反映青年對失業、考試舞弊亂象的長期不滿。新德里街頭周一有數萬名青年示威，與警方爆發衝突，警方動用催淚彈、警棍驅散人群。

面對輿論壓力，普拉丹21日回應，政府願意檢討考試制度、推動教育改革並聆聽青年訴求。外界指，執政人民黨的核心為年輕選民，此次抗議或為反對黨提供機會，向莫迪及其人民黨施壓。