特朗普宣布與約旦達成貿易協議　移除非關稅壁壘拓美企准入

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）7月21日宣布與約旦達成《美約互惠貿易協定》，白宮稱這將破除美出口商長期面對的貿易壁壘，為美國關鍵產業開拓新准入。



約旦將繼續對幾乎全部對約出口的美國貨物給予免關稅准入；承諾執行環保法、保護勞工權益（包括禁止進口強迫勞動產品）、加強知識產權保護、確保公平貿易及改善海關程序；並移除非關稅貿易壁壘，擴大美國農產品及汽車的市場准入。

雙方將加強經濟及國安對齊，透過互補行動應對第三國非市場政策，並在投資安全、出口管制及逃稅方面合作，提升供應鏈韌性及創新。協定建基於2001年12月17日生效的《美約自由貿易協定》。

2026年7月21日，特朗普與約旦達成貿易協定。（美國白宮官網）

白宮稱，約旦作出重大對美投資承諾：皇家約旦航空購買6架波音787-9飛機，價值14億美元（109.76億港元），並簽署額外飛機長期租賃協議價值5億美元（39.2億港元）；約旦製藥商Hikma Pharmaceuticals宣布在美投資10億美元（78.4億港元）；約旦企業同意每年從美採購逾3億美元（23.52億港元）原材料。

特朗普迄今已與阿根廷、孟加拉、柬埔寨、印尼、馬來西亞等地簽署互惠貿易協定，並與歐盟、英國、泰國、越南、瑞士等達聯合框架。

白宮指協議在促進中東和平繁榮的同時，優先照顧美國工人及產業、保護國安、加強與主要貿易夥伴的供應鏈。