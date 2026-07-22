日本北海道十勝岳火山噴發 札幌氣象台：黑煙一度升200米高空
撰文：洪怡霖
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日本北海道大雪山系十勝岳7月22日上午發生小規模噴發，札幌管區氣象台已發布相關消息，呼籲火山口周邊1.5公里範圍內需警惕大型噴石，事件未有造成傷亡報告。
事發於22日上午11時7分左右，十勝岳62-2火山口發生噴發，黑色噴煙升至約200米高度，暫未確認有大型噴石飛散。氣象台表示，是次噴發為2004年以來首次，雖然自今年6月起火山活動轉趨活躍，但本次規模較小，故噴火警戒級別維持「2」。
北海道大學教授青山裕指出，上月警戒級別已提升至2，從影像所見噴發屬極小規模，仍在預想範圍內，對山麓生活不會造成影響，呼籲民眾如常生活。
氣象台表示未來仍可能發生同等規模的噴發，呼籲民眾遵從當地政府指示，切勿進入危險區域，並持續確認氣象廳最新資訊。
青山裕教授還說，由於噴發可能反覆出現，呼籲民眾遵守火山口周邊進入管制，同時做好應對準備。目前相關部門正密切監測火山活動，未有進一步疏散或擴大管制範圍的計劃。
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