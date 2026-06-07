百慕達三角失蹤真相曝光？專家揭真凶藏海底火山　可令指南針失控

百慕達三角（Bermuda Triangle）長年被視為充滿神秘色彩的海域，由於失蹤事件頻繁，陰謀論滿天飛，然而有專家提出解釋，認為一種源自海底火山的磁性礦物，可能是造成船隻和飛機離奇失蹤的原因。



海底磁場干擾？

《紐約郵報》報道，礦產勘探專家尼克・哈欽斯（Nick Hutchings）認為，百慕達三角海底存在具有強大磁性的礦物，可能干擾導航設備，導致船隻和飛機偏離航線。

1959年，北大西洋的百慕達群島，前景可見一架飛機的螺旋槳。 （GettyImages）

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哈欽斯最早於2019年首播的紀錄片《百慕達三角的秘密》（Secrets of the Bermuda Triangle）中提出這項理論，若獲證實，或許能為海洋史上最著名的未解謎團之一提供答案。

百慕達三角位於北大西洋，由百慕達群島、佛羅里達州及大安地列斯群島（Greater Antilles）之間的海域構成，又被稱為「魔鬼三角」，自19世紀以來，據稱已有超過50艘船隻及20架飛機在此地區離奇失蹤。多年來各種陰謀論層出不窮，從巨大漩渦、海怪到外星人綁架等。

哈欽斯認為，問題可能出在海底磁場，百慕達本質上是一座海底火山，經過長時間侵蝕後，如今僅剩火山頂部露出海面。

我們取得的一些岩芯樣本中含有磁鐵礦（magnetite），這是地球上天然存在磁性最強的礦物之一。 哈欽斯

為了驗證自己的說法，他曾將一塊磁鐵礦放在指南針下方，結果指針立即失控旋轉，無法正常運作。

部分專家認為百慕達三角根本無異常

然而並非所有科學家都認同百慕達三角擁有特殊力量。澳洲悉尼大學科學家卡爾・克魯澤尼茨基（Karl Kruszelnicki）指出，百慕達三角的船隻與飛機失蹤比例，實際上與世界其他繁忙航線並無明顯差異。

克魯澤尼茨基引用英國勞合社（Lloyd’s of London）與美國海岸防衛隊資料指出，從比例來看，百慕達三角的失蹤事件並未高於世界其他地區，他認為多數事故更可能與惡劣天氣及人為導航失誤有關。

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此外，也有專家將部分事故歸因於巨型瘋狗浪（rogue waves）。英國南安普敦大學（University of Southampton）海洋學家博克索（Simon Boxall）表示，該區域南北方的風暴系統有時會匯聚，若再加上來自佛羅里達方向的風暴，便可能形成極具破壞力的瘋狗浪。

博克索指出，部分瘋狗浪高度可達約30公尺，足以摧毀超級油輪或大型貨輪。

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