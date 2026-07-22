王毅晤菲外長　互就仁愛礁衝突提抗議　中方：菲國內有人製造事端

中國外長王毅赴菲律賓出席東盟外長會，7月22日會晤菲外長拉扎羅（Theresa Lazaro），兩方談到中菲人員近日在仁愛礁的衝突，菲方稱向中國提出強烈抗議，指針對菲方人員的舉動不可接受。

新華社其後報道，中方亦向菲方闡明中方嚴正立場，對菲方人員在仁愛礁衝撞中方執法船隻的粗暴行徑表示強烈抗議。王毅指菲國內有人特別是軍警部門一些勢力蓄意製造事端，破壞中菲對話的推進，又稱這些人執行外部勢力的旨意。



新華社報道，王毅表示過去幾年中菲關係持續面臨困難挑戰，顯然不符合雙方利益，更有損菲律賓自身發展，面對變亂交織的世界，兩方本應共同維護本地區得來不易的和平發展局面，但菲律賓的做法卻與其他地區國家背道而馳，成為地區和平穩定的干擾源。

中國外長王毅7月22日會晤菲律賓外長拉扎羅（Theresa Lazaro）（Pool via REUTERS）

王毅：菲國內有勢力蓄意製造事端

他稱事實證明任由外部勢力干涉介入，蓄意炒作擴大海上分歧，只會淪為被人利用的工具，如果試圖借助域外國家挑釁滋事，最後只能吞下自己釀成的苦果。他稱遺憾的是，每當中菲雙方要開展對話時，菲國內就有人特別是軍警部門一些勢力，蓄意製造事端，破壞對話的推進。

王毅指這些人居心不良，他們想的不是菲人民的福祉，而是執行外部勢力的旨意，也是在謀取個人的私利，他指當前中菲關係站在十字路口，何去何從需要菲方作出正確理智選擇，強調發展中菲關係，關鍵要把握正確方向，中國從來不是菲律賓的安全威脅，歷史上從未侵略或殖民過菲律賓，中菲存在領土和海洋劃界爭議是客觀事實。

王毅稱，中方始終致力於通過雙邊對話協商管控分歧、穩定局勢，但菲方卻背離雙邊談判渠道，在域外勢力慫恿下，搭了個臨時「仲裁庭」的草台班子，炮製炒作非法無效的所謂「裁決」，中方從一開始就不接受、不參與，更不會承認。他指菲方應立即停止在涉海問題上的挑釁行爲，恪守迄今對中方作出的承諾，爲穩定雙邊關係作出切實努力。

拉扎羅在社交媒體X發布消息稱，她在馬尼拉舉行的東盟系列會議場邊與王毅會面，就菲中關係進行了坦誠的交流。

菲律賓外長拉扎羅（Theresa Lazaro）2026年7月22日與中國外長王毅會面時就仁愛礁衝突向中國提出強烈抗議。（菲律賓外長拉扎羅X）

拉扎羅說：「我重申了我們的強烈抗議，抗議在阿雲津礁（中方稱仁愛礁）附近針對菲方人員不可接受的舉動，以及《中國日報》影片中令人不安的畫面。」她指該些畫面令人無法接受、冒犯且令人痛心。

《中國日報》早前發布一段人工智慧生成的影片，將菲律賓人描繪成猴子，菲律賓強烈譴責，批評是「種族主義」圖像。

菲：海洋權利遭侵犯

據菲方指，拉扎羅在會見王毅時傳達菲律賓在南海問題上的原則立場，對菲律賓海洋權利遭侵犯表示關切，包括影響菲律賓人員和漁民安全的事件。菲方強調稱要保持克制，避免採取加劇緊張局勢的行動，根據國際法以和平方式解決爭端，並提到1982年《聯合國海洋法公約》和2016年「南海仲裁案裁決」。中方過去則多次指「南海仲裁案裁決」非法無效。

她說，兩人還討論保持溝通渠道暢通、管控緊張局勢以及探尋務實前行路徑的重要性。