王毅晤魯比奧　促美方尊重中國核心利益　同意籌備下階段高層交往

中國外交部長王毅7月22日在菲律賓馬尼拉會見美國國務卿魯比奧（Marco Rubio），據新華社指，王毅就近期美方的一系列消極言行闡明中方嚴正立場，要求美方尊重中國的核心利益，恪守一個中國原則。雙方同意共同落實兩國元首達成的重要共識，發揮政治外交渠道作用，籌備好下階段高層交往。



新華社報道，王毅表示今年是中美關係的「大年」，兩國元首在北京成功舉行歷史性會晤，確定中美建設性戰略穩定關係的定位，提出了雙方共同努力的方向。

2026年7月22日，王毅在菲律賓會見魯比奧（BRENDAN SMIALOWSKI/Pool via REUTERS）

他指這是中美兩個大國在探索和平共處道路上取得的重要進展，符合兩國人民根本利益，符合國際社會共同期待，「現在我們的責任是，沿着兩國元首設定的軌道，排除干擾、克服障礙」，他稱要確保將領導人的共識轉化為全政府、各領域的共識和行動，以中美的戰略穩定促進世界的和平安寧，以中美的建設性互動為國際合作提供重要動力。

報道指，王毅還就近期美方的一系列消極言行闡明中方嚴正立場，要求美方尊重中國的核心利益，恪守一個中國原則，切實管控矛盾分歧，解決中方正當關切，讓中美關係的機遇之年照進現實。

2026年7月22日，美國國務卿魯比奧在東盟外長會場邊會見傳媒（Pool via REUTERS）

雙方還就國際地區熱點問題交換意見。

雙方認為此次會晤務實、積極、富有建設性，同意共同落實兩國元首達成的重要共識，發揮政治外交渠道作用，籌備好下階段高層交往，推動中美建設性戰略穩定關係取得實質進展。

魯比奧：討論習近平訪美事宜

魯比奧則在會見王毅後向傳媒表示，他與王毅談了很多關於中國國家主席習近平計劃訪美的事宜。

魯比奧稱，雙方有分歧但他們的工作就是管理分歧，且存在潛在的合作空間，「我們現在需要9月完成的工作是確定這些合作領域，以便為一次非常正面的訪問奠定基礎……我們對此展開很多討論。」