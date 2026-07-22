魯比奧：美方仍願與伊朗談判解決分歧　惟對方不認真對待

美伊衝突持續升級，雙方空襲交鋒已逾一周，戰火範圍擴散至中東基礎設施與霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）航運。美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）7月22日表示，華盛頓仍願意與伊朗進行外交談判，但指責伊朗對談判「並不認真」。同時，伊朗方面透露已收到協力廠商緩和局勢的調解提議，表示外交不會停下，但反對草率妥協。



魯比奧周三在東盟會議期間表態，美方仍願通過談判化解分歧，但直言伊朗「根本沒有認真對待談判」。美方堅持，唯有伊朗切實履約、改變相關行為，對話才能推進，否則美方將出手維護自身及盟友利益。

與此同時，魯比奧呼籲多國「提供硬體或資金」以共同承擔霍爾木茲海峽航運安全責任，稱「不可能永遠由美國單獨承擔。」

2026年7月22日，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）在菲律賓出席東盟外長會議。（Reuters）

目前，伊朗方面不排斥外交斡旋，外交部長阿拉格齊（Abbas Araghchi）表示，伊朗在衝突中展現「韌性」，認為談判需依託戰場與戰略優勢，並警告不要「拿人民的生命和整個國家的命運冒險。」

伊朗外交部發言人巴蓋伊（Esmaeil Baghaei）亦表示，即便伊朗軍隊正在反擊，但「深知外交的作用」，強調將「全力以赴」。

當前，雙方圍繞霍爾木茲海峽控制權博弈激烈，美方稱伊朗襲擊商船屬於違反雙邊諒解備忘錄解，而伊方強調只有伊朗能決定通過海峽航線。目前，區域局勢仍高度緊張，談判暫無實質進展。