委內瑞拉地震｜馬杜羅獄中社交媒體發文　引聖經經文為災民祈禱

委內瑞拉上周的雙強震重創該國，目前的死亡人數已增至1450人，較前一天增加20人，另有 3150 人受傷。美媒報道，原總統馬杜羅（Nicolás Maduro）6月28日在社交媒體發布訊息，向當地的災民等一眾人士祈禱。



報道指，馬杜羅在貼文中表示：「太太Cilia與我為委內瑞拉的罹難者、傷患、失聯者、他們的家屬，以及分分秒秒持續奮力搶救生命的所有人祈禱。」

馬杜羅又引用馬太福音第25章內容，其中包括一段經文：「『我們什麼時候見你病了，或是在監裡，來看你呢？』王要回答說：『我實在告訴你們，這些事你們既做在我這弟兄中一個最小的身上，就是做在我身上了』。」

今年初，美國發動前所未見的突襲行動，迅速生擒馬杜羅夫婦。馬杜羅的妻子Cilia Flores也因販毒指控與他一同遭到羈押。

由於馬杜羅目前在紐約布魯克林大都會拘留中心是以「特殊行政措施」（special administrative measures）羈押，其與外界的聯繫受到嚴格限制，故他無法自行在網上發出帖文。目前，外界還未清楚這則訊息是否由馬杜羅親自口述，還是經由其個人團隊代筆。