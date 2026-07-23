烏克蘭再次襲擊俄羅斯最大電商平台Wildberries倉庫　釀8人受傷

俄羅斯網上零售商Wildberries聯合創始人兼行政總裁Tatyana Kim 7月22日表示，烏克蘭再次襲擊了該公司位於俄羅斯南部克拉斯諾達爾（Krasnodar）和涅溫諾梅斯克（Nevinnomyssk）的另外兩個倉庫。



斯塔夫羅波爾邊疆區（Stavropol Krai）首長 Vladimir Vladimirov 在俄羅斯官方社群平台 Max 上證實，涅溫諾梅斯克郊區的一處倉庫在無人機襲擊後起火，並有5人接受醫療協助。他早前表示，防空部隊當時正全力攔截針對該市工業區的敵方無人機。

隨後，克拉斯諾達爾邊疆區（Krasnodar Krai）作戰總部也指出，無人機碎片掉落在克拉斯諾達爾的倉庫，造成另外3人受傷。

路透社報道，對Wildberries大型倉庫的襲擊，標誌着烏克蘭對俄羅斯境內的深度打擊進入新階段。Wildberries被譽為俄羅斯的亞馬遜，是俄羅斯最大的僱主之一。烏克蘭正努力削弱莫斯科的戰爭能力，並將衝突帶入俄羅斯普通民眾的生活。

7月22日，俄羅斯克拉斯諾達爾發生攻擊事件後，Wildberries倉庫起火，濃煙滾滾。(Reuters)

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）周三稱，他們將打擊為俄軍提供無人機部件等裝備的物流樞紐。

克里姆林宮否認Wildberries處理軍需品。俄羅斯曾多次襲擊烏克蘭的物流樞紐、能源系統和電網。

此前，烏克蘭無人機於上周六發動襲擊，造成Wildberries的8名員工死亡。