美國參議院商務委員會7月22日批准一項法案，禁止中國實體持有超過15%股份的企業在美國市場銷售車輛，這旨在加強政府對中國汽車製造商進入美國市場的禁令。不過，美國聯邦參議院商務、科學和交通委員會主席、共和黨籍參議員克魯茲（Ted Cruz）警告，該法案有可能導致擁有近20%中國被動投資的 平治汽車（Mercedes-Benz）無法在美售車。他表示，該法案在成為法律前需要進行調整。



路透社報道，來自俄亥俄州的共和黨籍參議員莫雷諾（Bernie Moreno）與密歇根民主黨籍參議員絲拉金（Elissa Slotkin）共同提出的立法提案，旨在將拜登（Joe Biden）政府實施的一項法規正式寫入法律。該法規實際上禁止所有中國汽車製造商在美國銷售乘用車，並採取其他措施阻止中國進入美國輕型車市場。

莫雷諾表示，平治公司將有直到2030年的時間來符合規定，且如有必要，可以申請豁免持股比例要求。他稱，「我們正在防止美國工業基礎遭到絕對、全面且徹底的毀滅。」

2026年2月26日，德國總理默茨在中國北京試駕平治全新S-Class轎車。（Reuters）

克魯茲指出，美國通用汽車（General Motors）正推動這項法案以使平治退出市場，並提升旗下凱迪拉克（Cadillac）品牌競爭力。但他強調，「我們絕不考慮」禁止平治在美銷售。