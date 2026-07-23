海峽危機衝撞停火護欄：美國伊朗沙特正在準備中東越戰？

從6月達成協議到7月戰爭重啟，美伊停火還未真正進入核談判深水區，就已經被海峽危機炸回原點，甚至衍生了戰爭擴大的新風險。

首先就是作為導火線的「阿曼水道」，這也正是海峽僵局的核心體現：早在美伊6月17日簽署諒解備忘錄時，雙方就對海峽未來「各執一詞」，美國強調海峽的徹底自由航行，伊朗卻主張將在60天後開始收費。斡旋其中的阿曼於是設法「迂迴前進」，也就是表面與伊朗發表聯合聲明，表示兩國將就海峽未來管理達成協議，私下卻與美國合作開闢伊朗控制外的新航線，設法鞏固海峽自由航行的既成事實。

顯然，阿曼雖然能與伊朗溝通對話，卻終究不能擺脫親美的海灣國家底色，只好在安撫伊朗之餘「明修棧道，暗度陳倉」。但這種極限操作直接觸發了德黑蘭反撲：6月25日，伊朗以「船舶不能穿越未指定的航線」為由，襲擊一艘航經阿曼水道的船舶，引發美國對格什姆島（Qeshm Island）、伊朗南部沿海祭出報復性打擊。

之後就是類似場景的惡性循環、反覆升級：伊朗不斷攻擊使用阿曼水道的船舶，美國於是陸續在7月7日撤銷伊朗石油出口的制裁豁免、在8日宣布「與伊朗的臨時停火協議已經結束」、在13日正式通知國會重啟對伊戰爭、在14日重新實施對伊朗的海上封鎖。

隨後就是各方導彈與無人機的此起彼落：美國為了海峽問題空襲伊朗，伊朗於是開始打擊海灣各國，甚至連約旦、伊拉克、敘利亞都成為報復對象。如今隨著美國轟炸伊朗民用設施，伊朗也開始攻擊海灣各國的海水淡化廠、電廠、煉油廠，甚至造成美軍新傷亡，引發了後者的更強烈空襲。7月18日，伊朗宣布停止履行早前與美國達成的諒解備忘錄，特朗普（Donald Trump）則稱自己毫不在意伊朗是否履行，並誓言將為美軍傷亡祭出「強烈報復」。

2026年7月16日，在伊朗德黑蘭的瓦利亞斯爾廣場（Valiasr Square），一塊廣告牌上寫着「下一個是誰」，並附有話題標籤#LindseyGraham以及醒目的「DT」字樣，暗示特朗普（Donald Trump）為下一目標。（Reuters）

再來就是與海峽危機同步升溫的沙特、胡塞武裝對峙。7月13日，美國正式重啟對伊戰爭當天，沙特支持的也門政府軍也同步行動，以「阻止來自伊朗的飛機降落」為由，對也門薩那機場的跑道進行轟炸。雖說攻擊本身並沒有造成傷亡，卻直接導致胡塞怒火沖天、推升了也門與紅海局勢：先是在13日打破2022年以來的停火協議，對沙特發射導彈，又在20日無預警宣布對沙特實施「海上禁運」，並且威脅關閉曼德海峽。

基本上，這條支線雖然是從也門內戰的脈絡爆發，卻無疑連動了美國與伊朗的代理衝突。因為根據美媒Axios披露，沙特其實早在9日就向美國表示：「出席哈梅內伊（Ali Khamenei）喪禮的胡塞代表團，可能會在回程專機上夾帶伊朗軍備與軍事顧問」，因此沙特要為後續的可能打擊請求美國「開綠燈」。如果報道內容屬實，這代表沙特早就預判自己與胡塞的衝突可能升級，所以要先確保美國日後的軍事與外交支持。

當然從目前發展來看，胡塞並沒有進行猛烈的軍事回擊，卻是打出了「封鎖港口」這張牌，其實也就是複製美國對伊朗的作法，要增加籌碼、擴大槓桿，畢竟霍爾木茲海峽危機升溫後，沙特便極度依賴紅海與曼德海峽的石油出口線，即便胡塞或許還未正式發動攻擊，宣稱本身卻已足夠刺激全球油價上漲、增加美國的戰爭成本，因為途經紅海的船舶保費已經上漲，而這必然會反映在油價上。當然，沙特與周遭國家參戰的機率也可能因此同步拉升。

整體來看，因為海峽危機炸裂，衝突已經退回4月以前的高強度對峙，甚至出現擴大跡象。即便當下仍有斡旋努力，包括17日的中巴外長呼籲「美伊立即停止敵對行動、恢復對話」，以及20日由卡塔爾、埃及、阿曼、巴基斯坦共同提出的「10天停火方案」，看似仍有重回諒解備忘錄的可能。但衝突的反覆爆發無疑暴露戰爭前景的高度不確定：美伊交火的盡頭，究竟是維持乃至達成新協議，又或是一路升級為地面戰役，甚至走向長期膠著的「中東越戰」？

要回答這個問題，就必須分析身涉海峽危機的各方考量。

這張拍攝於2026年7月12日的衛星圖像顯示了曼德海峽（一條重要的航運水道，也是通往紅海的門戶）的狀況。伊朗威脅要利用也門胡塞武裝盟友封鎖曼德海峽，這條海峽是通往紅海的重要通道。（Reuters）

美國：出動地面部隊並非毫無可能

首先是把「開放海峽」當作底線的美國。

筆者曾在6月18日的文章《停火解體或推進協議：美國伊朗終局就看三大陣營博弈？》中分析，在參與伊朗戰爭的三方陣營中，美國、以色列、阿聯酋屬於代表攻方的「第一陣營」。其中，以色列毫無疑問是戰意最強的國家，阿聯酋則因為隸屬海灣，而能扮演第一陣營的天然護欄。至於美國則是在進攻與護欄間反覆切換，目的就是在不透支過多成本的背景下，盡可能推進戰爭目標。

而在6月諒解備忘錄出爐前，美國要的明顯就是「伊朗屈服」的退場台階，所以採用了軍事攻擊、外交談判的「組合拳」，從5月起就持續打擊伊朗各地軍事目標，同時接受巴基斯坦等國的外交斡旋，最終達成了以美國提供制裁豁免、資產解凍等經濟誘因，換取伊朗開放海峽、推進核談判的外交安排，也就是6月17日簽署的諒解備忘錄。

這就解釋了當前停火解體的根本原因：連作為底線的「海峽開放」都已不復存在，美國如果不願認輸，也就只能重新調動過去「組合拳」，繼續對於伊朗的軍事攻勢與外交施壓。以筆者慣用的西洋棋戰術來比喻，軍事打擊、經濟封鎖其實也就如同冒險打開局面的「王翼棄兵」（King's Gambit）；解凍資產、豁免制裁、甚至持續延後最後通牒，則就如同為求控制而進行策略性讓步的「后翼棄兵」（Queen's Gambit）。

聚焦當前局面，基本上因為伊朗姿態強化、美軍死傷增加，美國的「組合拳」已經大幅傾向「王翼棄兵」，也就是暫不充當護欄、持續進行高風險施壓，包括恢復軍事打擊，且目標已從軍事設施擴及基礎民生設施，此外還有封鎖伊朗港口、取消暫時的石油制裁豁免。

當然，「后翼棄兵」的路線也沒有完全消失，否則就不會有卡塔爾、埃及、阿曼、巴基斯坦正與美伊反覆交涉的「10天停火方案」。基本上這一路線的訴求顯而易見，那就是凍結衝突、重返諒解備忘錄，讓美國繼續用經濟誘因換取伊朗開放海峽。根據各方媒體透露，斡旋國已在與美伊的來回溝通後新增更多方案內容，當中一項就是在霍爾木茲海峽建立「中間通道」，位處阿曼控制水域與伊朗控制水域間，讓船舶可以安全通行。如果美國真的毫無談判意願，斡旋國也就不可能有前述施力空間。

2026年4月18日，船舶和油輪在阿曼穆桑達姆海岸對出的霍爾木茲海峽航行。（Reuters）

不過這也同時突顯一個致命問題：如果伊朗始終不肯讓步，也就是堅持控制海峽並在未來收費、同時不斷攻擊途經阿曼水道的船舶，那麼美國為了讓伊朗改變立場，能將「王翼棄兵」用到什麼程度？說得更直接，為了重開海峽，美國還有多少軍事升級的空間？派遣地面部隊又是否可行？

平心而論，相關問題的答案除了連動軍事成本，也必然與政治考量相交纏，尤其是在民意場域，伊朗戰爭明顯不受美國輿論歡迎。

根據《華盛頓郵報》（The Washington Post）和益普索（Ipsos）在7月13日發布的最新民調，有高達68%的美國人認為伊朗戰爭「不值得打」、只有28%認為「值得打」。這一差距大過了阿富汗戰爭與伊拉克戰爭：前者的最糟糕數據是 2013年的67%與28%落差，當時戰爭已經進行將近12年；在2007年的伊拉克戰爭民調中，約有三分之二（66%）的人認為這場戰爭不值得打，但認為這場戰爭值得打的人數比例則從未低於33%。

更重要的是，認為戰爭「不值得打」的民意往往需要時間醞釀。在阿富汗戰爭，美國是耗費了近8年時間，才讓多數民意如此這麼認為；在伊拉克戰場，直到美國投入4年後，才有三分之二的人認為伊拉克戰爭不值得打；甚至是更遙遠的越戰，要等美國投入6年後，認為戰爭是錯誤的民意才在1971年5月達到61%。顯然，伊朗戰爭不得民心的程度，遠比前幾場戰爭迅速。

不過這或許也與美國民意對伊朗議題的疏離有關。蓋洛普民調（Gallup）顯示，1967年，有高達55%的美國人認為越戰是美國面臨的「最重要問題」；2007年，這個數字在伊拉克戰爭上達到了36%。可是聚焦當前的伊朗戰爭，大多數民調都顯示，認為伊朗戰爭或對外戰爭是美國最重要議題的比例，其實往往只有個位數。而這背後關鍵，或許是因美國尚未出動地面部隊，軍人的死傷數字遠遠不及過往戰爭的緣故。

而這恐怕就會對戰爭產生近似「雙面刃」的複雜作用。一方面，美國選民重視油價與通脹等經濟議題，而伊朗戰爭明顯會在這個場域打擊特朗普；但另一方面，關注伊朗戰爭的民意其實佔比不高，這或許就會衍生另一種效果：即便伊朗戰爭衝擊選情，但特朗普所面臨的路線調整壓力，卻恐怕沒有外界想像的巨大。這或許就在一定程度上解釋了，為何美國始終敢對伊朗操作「王翼棄兵」，也就是明知後續會有升級風險，卻還反覆用軍事打擊來施壓，因為伊朗戰爭根本尚未進入美國政治的越戰情境。

美國中央司令部（CENTCOM）2026年7月16日稱，美國海軍陸戰隊第11遠征隊士兵當日在阿曼灣（Gulf of Oman）登上一艘商船進行檢查，以落實美國對伊朗的海上封鎖。（X@CENTCOM）

至於是否出動地面部隊，則是另一個更加複雜的問題。基本上在海峽危機導致美軍出現新傷亡後，美國戰略圈便對是否擴大軍事行動進行了激烈討論。反對派當然警告，直接將地面部隊送入伊朗領土或戰略島嶼，將會面臨極高的軍事風險與長期泥淖；但主張出兵的聲音認為，如果只依賴空襲與防空攔截，不僅會消耗龐大的彈藥庫存，也無法徹底迫使伊朗讓步，美軍的死傷恐怕還會繼續出現，海峽開放則遙遙無期。

例如美國退役中將、特朗普第一任期的代理國家安全顧問、第二任期的前烏克蘭問題特使凱洛格（Keith Kellogg）就在7月20日呼籲，僅憑空襲無法從根本上平息衝突，美軍若要獲得決定性的槓桿籌碼，必須考慮派遣地面部隊執行針對性任務。當然凱洛格也強調，派遣地面部隊不代表必須一路打到德黑蘭，而是可以鎖定關鍵據點，採取精準戰術佔領，以達到掌控戰局的目的。

基本上，這套劇本其實也不是凱洛格首先提出，而是從戰爭爆發以來就被媒體反覆提及，甚至連特朗普自己都多次放話，稱美軍可能出兵佔領哈爾克島（Kharg Island）、攻佔海峽周遭的關鍵小島、又或是進入內陸搶奪濃縮鈾。可以這麼說，凱洛格的呼籲其來有自，出兵建議顯然不是憑空出現，而是反映開戰以來，美國戰略圈便持續湧現的一派主張。

因此現在關鍵，其實就是特朗普的一念之間。當然，此前諸如萬斯（JD Vance）等官員都強調，美軍絕對不會重返中東戰場；但如果特朗普是一個安於低風險策略的總統，伊朗戰爭其實也根本不會爆發。所以，未來美國究竟會將「王翼棄兵」的軍事施壓操作到什麼程度、又是否會冒險派出地面部隊，其實就取決於特朗普的腦迴路，也就是在他的認知想像中，高風險升級是否有助帶來高回報，包括衝破眼下的海峽僵局。

美國總統特朗普（Donald Trump）7月19日說，對伊朗的最新軍事打擊是為了悼念近日犧牲的美軍。（Reuters）

伊朗：革命衛隊正在主導對外行動

再來是把「控制海峽」同樣當成底線的伊朗。

在筆者6月18日的文章《停火解體或推進協議：美國伊朗終局就看三大陣營博弈？》中，伊朗、中國、俄羅斯屬於圍繞戰爭的「第二陣營」。其中，以革命衛隊為首的伊朗強硬派，明顯帶有較高的作戰傾向；但主張談判的溫和派與改革派、希望海峽與海灣局勢穩定的中國、深陷烏克蘭戰場的俄羅斯，其實都不樂見衝突無限擴大，因此往往在局勢升溫時扮演戰爭護欄，最終也促成了諒解備忘錄的簽署，其實就是接受美國以經濟誘因換取海峽開放、展望核談判的外交安排。

只是從後續發展來看，美國「用經濟誘因換取伊朗開放海峽」的邏輯，似乎僅限於說服伊方談判代表，而沒能讓革命衛隊改變立場。因此或許可以推測，力主談判的伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian），以及代表伊朗進行談判的議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）、外長阿拉格齊（Abbas Araghchi），當初或許有基於「先讓美國解凍資產、豁免制裁」的經濟考量，曾經私下對美方傳達：伊朗在海峽問題上並非毫無彈性，只要美國持續解凍資產、豁免制裁，伊朗未必會在60天後真的控制海峽。

當然，情況也不排除是另一種可能，那就是美伊強硬派雖然立場相反、行動邏輯卻是如出一轍，那就是都將諒解備忘錄當成了某種「中場休息的權宜之計」：美國鷹派希望暫時緩和油價、疏通滯留霍爾木茲海峽的大量船舶，等到行有餘力、例如期中選舉結束後，再次進行軍事升級；伊朗革命衛隊則是想用諒解備忘錄配套的資產解凍、制裁豁免，暫時緩和伊朗的經濟與金融壓力，等到時機許可、例如60天談判結束後，再直接遂行對海峽的控制與收費機制，因此不論談判代表到底承諾什麼，革命衛隊從一開始就不打算全盤遵守、而是準備「見機行事」。

不過這種情境在伊朗政治史也並不罕見，而是1979年伊斯蘭革命後的政治陣痛：革命衛隊作為主導伊朗政治的「國中之國」，始終更與保守派結盟、排斥主張緩和對美關係的改革派。

2026年6月21日，在美國、伊朗、巴基斯坦與卡塔爾於瑞士舉行的4方會談開始前，伊朗外長阿拉格齊（左）與巴基斯坦總理夏巴茲（右）握手（Pool via Reuters）

早在1997年改革派代表哈塔米（Mohammad Khatami）就任總統時，雙方的矛盾就已層層積累，包括哈塔米在接受CNN專訪時表示，「對於1979年的人質危機事件感到遺憾」，此舉立刻遭到時任革命衛隊司令薩法維（Yahya Rahim Safavi）的猛烈批評，強調「如果行政體制和伊斯蘭革命的根基受到威脅，我們必須敢於應對並施加干預。」1999年7月伊朗爆發大規模學生示威時，革命衛隊也直接指責哈塔米政府「毫無作為」，並批評哈塔米宛如「伊朗的戈爾巴喬夫（Mikhail Gorbachev）」。

無獨有偶，2013年5月改革派的魯哈尼（Hassan Rouhani）就任總統時，革命衛隊也在同年12月指責魯哈尼政府可能成為「深受西方學說影響的政府」；魯哈尼則公開回擊革命衛隊，「早就超越政治體制、不受拘束」。2018年特朗普單邊退出核協議後，革命衛隊又指責魯哈尼工作失職。

當然，在伊朗的制度設計上，最高領袖理應平衡民選總統與革命衛隊的分歧，但受到美國單邊退出核協議、啟動對伊極限施壓、甚至在2020年擊殺革命衛隊聖城旅指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）等事件影響，哈梅內伊晚年已經基本成為革命衛隊的擴權保護傘，並也連帶對改革派候選人進行了系統性壓制。

此外伊朗近年屢屢爆發大規模示威，安全部門的鎮壓角色因此上升，這就反向突顯革命衛隊與政權生存的休戚與共，並也無疑延續到了2026年2月後的伊朗戰爭脈絡：如果不是革命衛隊封鎖海峽、打擊海灣國家，其實未必能夠形成4月臨時停火的局面。此外穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）又在革命衛隊支持下就任最高領袖，顯然進一步確保了革命衛隊將來的政治角色，可以更加凌駕於技術官僚、文官系統與民選領袖之上。

正因如此，諒解備忘錄出爐後，不只美國內部反覆爭論「3,000億美元重建基金是不是戰敗賠款」，伊朗內部同樣是暗流湧動。6月18日、協議簽署隔天，伊朗最高領袖穆傑塔巴表示自己「雖然原則上持不同意見」，但已經批准了諒解備忘錄。隨後，革命衛隊便主張黎巴嫩停火必須掛勾於美伊談判，並為此在6月20日一度宣布關閉海峽，要迫使美國向以色列施壓，徹底停下對真主黨的軍事行動。

6月25日，在革命衛隊主導下，伊朗首次對途經阿曼水道的船舶發動襲擊。接著6月28日就有60位專家會議成員發表聲明，警告外長阿拉格齊、議長卡利巴夫等談判代表「不要觸犯穆傑塔巴的紅線」。雖說專家會議秘書處隨後澄清，這份聲明並不代表專家會議的官方立場，隨後卻又至少有84名議員、其中大部分與極強硬派的「穩定陣線」（Paydari Front）結盟，支持了6月28日的專家會議聲明。

2026年6月7日，伊朗德黑蘭民眾舉行反美反以集會，一名小孩舉著伊朗最高領袖穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）的照片。（WANA via REUTERS ）

7月4日英法兩國宣布同意與阿曼合作，確保船隻能安全通過阿曼水道，結果伊朗隨即發表聲明，警告兩國不要在海峽進行任何軍事活動。而也就在同日，最高領袖駐革命衛隊代表薩德吉（Abdollah Haji Sadeghi）直接在致革命衛隊和巴斯基民兵指揮官的信中表示：穆傑塔巴近期就諒解備忘錄發表的聲明，是政權採取行動的最終依據，並稱關於「官員是否強迫穆傑塔巴簽署諒解備忘錄」、「是否玩忽職守」、「是否背叛穆傑塔巴」等爭論，已經損害伊朗的政權團結，也與穆傑塔巴的聲明意旨不符。

顯然，在伊朗內部暗流湧動的背景下，薩德吉的聲明代表了彌合政權分歧的內部努力，同時試圖淡化圍繞最高領袖的強硬派喧囂，包括將諒解備忘錄解讀為對穆傑塔巴的不忠。這或許就解釋了，為何在這次海峽危機尚未導致美國宣布戰爭重啟前，伊朗方面一度釋出風聲，稱打擊阿曼水道船舶並非政府立場。

但這依然無法阻止局勢升級，更沒有讓革命衛隊停下攻擊。尤其7月3日至9日的哈梅內伊國葬期間，不只圍繞海峽的美伊戰爭再啟，伊朗的反美情緒也被動員到了新高點，許多激動民眾因此對參與喪禮的總統佩澤希齊揚高喊「妥協者去死」，甚至對負責談判的外長阿拉格齊投擲石塊，迫使後者在一片「賣國賊」罵聲中提早離場。出身革命衛隊的議長卡利巴夫則面臨愈發強烈的保守派抨擊，指責他對美承諾不關閉海峽，「放棄了伊朗的戰略影響力」。

顯然，不論是對黎巴嫩戰線、海峽、甚至是停火的諒解備忘錄本身，伊朗內部都稱不上鐵板一塊，這就導致前述議題的彼此掛勾、反覆糾纏，正如美國也同樣在外交談判與重啟轟炸間擺盪，以至脆弱停火更加前途未卜。當然，眼下伊朗政府也並未放棄談判努力，否則就不會有「10天停火方案」在美伊之間的反覆傳遞；只是在革命衛隊主導海峽局勢與軍事攻勢的背景下，伊朗的整體姿態其實也就如筆者6月18日文章提到的兩種模式。

首先是當美國還在「后翼棄兵」模式、用解凍資產換取伊朗對阿曼水道睜隻眼閉隻眼時，革命衛隊便直接採取了「阿爾賓反棄兵」（Albin Counter-Gambit）策略，也就是發起主動進攻、打擊途經阿曼水道的船舶。基本上這種作法也就如同6月7日、諒解備忘錄還未達成前，伊朗便忽然主動打擊以色列的背後邏輯：冒著大規模升級的風險衝撞當前局面，豪賭美國會因各種政治與經濟考量，選擇推進停火談判。但差別在於，6月上旬的伊朗豪賭成功，美國並沒有選擇升級；可是到了7月上旬的這次，美國卻選擇跟進。

這就導致情境進入美國的「王翼棄兵」模式，也就是持續對伊朗祭出軍事打擊。不過因為革命衛隊也選擇升級，形同採用「福克皮爾反棄兵」（Falkbeer Counter-Gambit）策略，這就導致情況重回4月以前的交火狀態：伊朗報復式封鎖海峽、打擊海灣國家，要用玉石俱焚的方法迫使美國收手，並且讓步同意伊朗控制海峽。

當然，眼下伊朗也不是只有升級的策略可用，可是在革命衛隊勢大的背景下，伊朗的談判空間、對外行動，並非全都能由談判代表說了算。這就導致在下一個轉折出現，例如經濟惡化難再承受、又或是斡旋方成功協調出「美伊10天停火方案」前，伊朗的外顯行為恐怕都還會是「不怕持久戰」的強硬姿態，也就是不會停止對海灣的導彈與無人機攻勢，還會盡可能延長海峽危機。

2026年7月15日，伊朗媒體公布伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）用無人機襲擊巴林謝赫伊薩空軍基地 (Sheikh Isa Air Base)，以及科威特阿里·薩利姆空軍基地（Ali Al-Salem Air Base）。（影片截圖）

沙特：一有機會就「先下手為強」

而這也就會連動沙特與也門胡塞武裝的紅海衝突支線。

平心而論，這條支線原本有機會避免，如今卻因為沙特的角色切換而忽然炸裂。在筆者6月18日的文章《停火解體或推進協議：美國伊朗終局就看三大陣營博弈？》中，沙特原本與穿梭斡旋的卡塔爾、巴基斯坦、埃及、土耳其類似，同屬圍繞戰爭的「第三陣營」，主要作用就是促進美伊停火談判、凍結衝突。可是後來變化也正如美媒Axios披露：沙特主動策畫了7月13日的轟炸薩納機場，導致了後續的也門局勢升溫，以及隨之而來的新海峽危機。

基本上，沙特的作法形同是從原本的戰爭護欄轉換成了新戰線進攻方。可是這種切換似乎無跡可尋，因為胡塞雖在此前不斷威脅要封鎖曼德海峽，卻也終究沒有付諸行動，更未曾在伊朗戰爭中對沙特發動攻擊，實在沒有迫使沙特不得不升級的理由。因此，要解讀沙特這次決策邏輯，恐怕需要連結上一次的「角色切換」，也就是2月的伊朗戰爭爆發。

回顧2月戰爭前夕，沙特的外顯行為其實就與其他海灣國家相同，也就是勸阻美國不要對伊朗開戰、更表態不願做美軍的進攻跳板；可是戰爭爆發後根據各方媒體披露，沙特其實私下與以色列進行了另一種斡旋，也就是力勸美國攻擊伊朗，原因就是經歷2年加沙戰爭削弱「抵抗軸心」（Axis of Resistance）、以及2026年1月的全國大示威衝擊，當下伊朗正是十年難遇的最脆弱狀態，此時進攻將有最大機會促成政權更迭，或至少能夠大幅削弱政權能量。

顯然，沙特對伊朗的潛在焦慮其實就與以色列類似，那就是認為橫跨核計畫、導彈計畫、抵抗軸心的「伊朗威脅」一日不除，自己便無法確保安全，所以才選在伊朗最脆弱時兵行險招，用說服美國開戰來借刀殺人、先下手為強。

兩相對照，如今面對有能力攪動紅海的胡塞武裝，沙特或許也是類似考量。首先，有鑑於美國與伊朗的海峽衝突在7月上旬持續升溫，尤其特朗普8日宣布與伊朗的停火已經結束後，沙特就隨即在9日向美國告知即將轟炸也門薩納機場，這或許是預判美伊衝突一旦升溫，伊朗可能要求胡塞封鎖曼德海峽，所以自己必須「先下手為強」，對胡塞進行敲打。

當然，這種「先下手為強」的操作也可能弄巧成拙，正如2月沙特出於降低伊朗威脅的考量，遊說美國對伊開戰，結果就是讓伊朗威脅從無形的「抵抗軸心」包圍，直接升級成破壞力更強的導彈與無人機，導致海灣國家集體噩夢降臨。因此聚焦這次出擊，沙特事前或許也是有所評估，並且認為胡塞應該不會選擇報復，才敢放手執行。

而這背後根據，應該就是胡塞在伊朗戰爭爆發後的低調姿態，也就是與被以色列重挫的黎巴嫩真主黨、被政府要求解除武裝的伊拉克親伊朗民兵、宣布解除政府的加沙哈馬斯、早在2024年就已變天的敘利亞相比，胡塞雖然是「抵抗軸心」當中相對保存實力的板塊，卻遲遲不肯響應德黑蘭的戰爭動員。這背後當然存在胡塞自身的生存考量。

也門胡塞武裝7月13日表示，他們向沙特阿拉伯艾卜哈國際機場（Abha International Airport）發射飛彈和無人機，以回應日前也門薩那國際機場遭到的空襲。圖為6月25日胡塞武裝支持者舉行集會。(Rueters)

首先就是作為軟肋的經濟困境。2022年沙特胡塞達成停火協議時，前者就同意每年花費數十億美元來支付也門公務員工資，當中包括部分胡塞控制區公務員，且沙特也承諾將參與也門的重建投資。而在2月伊朗戰爭爆發後，面對德黑蘭不斷威脅要讓胡塞封鎖曼德，沙特其實早已開始用延遲付款來反向牽制、敲打胡塞。

此外過去加沙戰爭期間，胡塞雖然發動紅海危機企圖牽制美以，卻也因此遭遇猛烈空襲，基本上從2024年到2025年，美以的反覆空襲已不只削弱胡塞的襲擊能力，還成功斬首多名胡塞武裝高層，並造成超過10億美元的經濟損失；廣泛制裁更是嚴重削弱胡塞的經濟支柱，包括佔收入一半以上的石油和成品油貿易，支撐胡塞部落聯盟的庇護網絡便也捉襟見肘，這就導致胡塞最後同意與美國達成停火，並從2025年9月起停止襲擊紅海。

此外隨著國際承認的也門政府成功壓倒南方分離主義勢力，也門防長塔赫爾·阿基利（Taher al-Aqili）也已宣布，「行動方向正朝胡塞武裝控制的首都薩那推進」，暗示政府軍有可能對胡塞控制區發動地面攻勢。這就預示了，如果胡塞此時深度捲入伊朗戰爭，將有一定可能導致後方暴露在也門政府軍的攻勢下。

而以上種種集體解釋了，為何與真主黨、伊拉克民兵相比，胡塞始終沒有積極響應伊朗的戰爭動員，而是從2月以來反覆強調自己的三個「進場前提」：中東國家不得與美國、以色列結盟攻擊伊朗；美國和以色列不得利用紅海對伊朗或任何穆斯林國家進行敵對行動；各方不得持續升級對於「抵抗軸心」的攻擊。

平心而論，從後續發展來看，這些條件其實早就被滿足，胡塞卻遲遲沒有「高調進場」，而是只在過程當中對以色列發射了幾枚導彈；甚至13日沙特策動轟炸也門機場後，胡塞也是遲至20日才宣布「封鎖沙特港口」，而不是直接宣布「對全球封鎖曼德海峽」，似乎也是走一步、看一步的反覆觀望，最後認為如果自己毫無反應，或許沙特未來將對也門反覆空襲，這才決定升級。

而毫無疑問，胡塞的封鎖威脅直接為局勢帶來新風險，畢竟干擾曼德海峽不只影響沙特能源出口，還將牽動全球能源運輸。正因如此，與沙特同為斡旋國的巴基斯坦已在7月22日發出伊朗戰爭以來的最強硬聲明，警告如果胡塞真的推進封鎖、攻擊船舶，自己保留「採取一切必要措施，包括合法使用武力，以行使自衛權，保護海上資產和國家利益」的權利，而且將「堅定不移支持沙特的安全、主權、領土完整和繁榮」。換句話說，如果胡塞堅持一意孤行，巴基斯坦或許將因此下場參戰。

顯然，沙特這次的「先下手為強」再度導致各方噩夢降臨，而且影響範圍或許更加廣泛，甚至讓戰爭出現了多國混戰的可能，加劇海峽僵局的升級風險。

2026年3月29日，埃及外長阿卜杜勒阿提、沙特阿拉伯外長費薩爾、巴基斯坦外長達爾和土耳其外長菲丹在巴基斯坦伊斯蘭堡舉行四方會談，商討中東戰爭局勢。（Reuters）

停火護欄能不能阻止「中東越戰」到來？

因此，當下戰爭的最關鍵問題，其實就是在美國持續發動打擊、伊朗由革命衛隊主導對外行動、沙特又意外觸發新戰線的背景下，停火護欄是否還足以避免大戰到來？

平心而論，答案就在衝突各方身上。確實，面對當前僵局，衝突各方都有升級的理由與動機，可是連環升級的危險盡頭，也必然是一場沒有贏家的消耗戰。

首先是為了海峽問題打擊伊朗、並且反覆討論「地面部隊方案」的美國。的確，在政權更迭已經失敗的背景下，美國的「地面部隊方案」可以如凱洛格（Keith Kellogg）所說，未必要直取德黑蘭，而是可以鎖定關鍵據點、採取精準戰術佔領，來獲取掌控戰局的槓桿籌碼。

但這個方案的最大風險在於，如果佔領關鍵據點後伊朗仍不讓步，例如堅決不肯放棄干擾海峽，那麼美國的下一步又該如何？是否只能在無效的持續升級後，步步深陷沒有盡頭的地面戰泥淖，最後重蹈朝鮮、越南、阿富汗、伊拉克的戰場覆轍？

尤其，伊朗的衝突條件又與過去越戰相當類似。首先，兩國都具備阻礙機械化部隊平順推進的天然條件，越南是密集的雨林與沼澤、伊朗則有適合不對稱作戰的山脈地形；再來是正規軍與民兵結合的複雜作戰模式，當年越南是北越正規軍與越共，如今伊朗則是除了革命衛隊、正規軍外，還有可觀的巴斯基民兵。

接著就是與境外的連動，北越當年擁有中蘇支援，並能通過胡志明小道進行跨國補給，如今伊朗則手握海峽、「抵抗軸心」等籌碼，即使本土遭遇攻擊，也能持續對周遭國家、美軍基地、海峽商船發動無休止的導彈與無人機襲擊，導致戰爭迅速升級為跨界的網狀不對稱衝突，美軍也因此沒有真正的「安全後方」。更重要的，是美國可能找不到結束衝突的明確出口，而後隨著戰爭時間拉長、傷亡人數攀升、經濟成本失控，大規模的反戰示威必然帶來政治壓力，最後只好在未達戰略目標的情況下撤軍。

可以這麼說，即便「地面部隊方案」有其邏輯上的合理性，越戰經驗卻也會反覆提醒「重返談判桌」的重要性。或許正因如此，在《華盛頓郵報》釋出的「10天停火方案」談判中，美國據報已經要求延長停火期限，並希望在任何停火生效前，雙方至少要就海峽航行自由達成部分共識，其餘細節則將在擬議的10天停火期內敲定。顯然，降溫衝突、緩和海峽局勢的談判之門，美國至今還未徹底關上。

2026年7月22日，美國總統特朗普（Donald Trump）和國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）等人向裝着於中東殉職美軍遺體的靈柩敬禮。（Reuters）

再來是作為衝突核心的伊朗。確實，革命衛隊成功打出伊朗「不怕持久戰」的氣勢，可是戰爭對於伊朗經濟的持續放血，也必然牽制革命衛隊的強硬主張，這也正是6月諒解備忘錄的成立基礎：美國需要海峽開放，伊朗需要經濟輸血。

早在4月停火前，伊朗的戰爭損失就已高達2,700億美元、等同一年的GDP，更有超過200萬人因為戰爭失業；來到6月，伊朗的通脹年增率已高達近90%；接著是停火破裂後的7月20日，受美國重啟對伊港口封鎖、撤銷石油出口豁免等因素影響，伊朗里亞爾跌到1美元兌195萬里亞爾的歷史新低，也就是從停火破裂以來下滑近一成。

當然，如果美國發動地面入侵，那麼伊朗如前所述，不是沒有打持久戰的底氣。可是問題在於，這必然要以伊朗的斷垣殘壁、經濟損失、漫長重建為代價，更不要提在1979年革命近半世紀後、大量中產階級已經出現的今日，伊朗民眾是否還跟兩伊戰爭時的情境一樣，願意不計代價打一場持續數年的宗教民族主義戰爭，答案恐怕值得商榷。此外，伊朗長期發展的抵抗經濟雖能緩衝外部施壓，包括制裁與封鎖，卻無法防禦戰爭導致的大規模破壞。

簡單來說，伊朗不是沒有打持久戰的理論條件，但問題在於：是否真的只剩這條路可走？從當前局面來看，不論是溫和派、改革派或強硬派，其實都還是對於情況的後續降溫留有餘地。

主張停火談判的溫和派與改革派自不待提。7月戰爭重啟後，即便出身革命衛隊的議長卡利巴夫始終不受改革派青睞，但面對強硬派媒體的反覆抨擊「談判出賣國家利益」，這次反而是改革派站出來支持卡利巴夫，例如改革派的主流媒體《選擇報》（Entekhab）就罕見公開表態稱，「卡利巴夫先生，繼續前進吧，整個社會都支持你，不要在意少數人的意見。」

而保守派與強硬派也有各自的克制表現。例如主導軍事打擊的革命衛隊，雖然看似打遍所有鄰近目標，卻還是在這波升級中避開了以色列這個關鍵對象，顯然不願牽動戰意最強的行為者、導致局面徹底失控。

此外對於胡塞在20日威脅封鎖沙特港口，可能引發雙重海峽危機的新發展，伊朗知名保守派報紙《資訊報》（Ettela'at）已在22日表示，同時關閉霍爾木茲海峽和曼德海峽，從長遠來看反而會對伊朗造成損害，「封鎖措施可能為伊朗提供短期籌碼，卻不會提供可持續優勢。」這種說法或許是認知到了一個危險情境：一次封鎖兩個海峽，其實有一定機率會倒逼各國加入美國的「打通海峽行動」，形成多國圍攻伊朗、攻打也門胡塞的混戰狀態。

2026年7月14日，伊朗從未知地點發射無人機，攻擊駐約旦的美軍基地。（Reuters）

這也就會連動沙特與胡塞的新升級。基本上胡塞的考量如前所述，就是在組織生存與伊朗動員間持續求取平衡，過去如此，未來亦然。

再從沙特的視角出發，其本意原本只是「先下手為強」、確保自身安全，而非不計代價決戰伊朗、打通海峽，因此如今面對局勢升級，自然也就恢復到了原本的「第三陣營」斡旋國身分，能降溫就降溫。例如沙特外長法爾漢親王（Faisal bin Farhan）就在22日公開表示，「持久的區域穩定只能通過外交和永續政治解決方案來實現，而非武力」，顯然也是想對胡塞溫情喊話。

整體來看，海灣國家正在推進的產業轉型進程，包括沙特的「2030願景」（Saudi Vision 2030），其實都不能脫離安全的海上秩序與區域環境，這就必然成為推動斡旋的最大動力。尤其，根據《華爾街日報》22日報道，特朗普已正式批准與沙特的30年民用核能合作協議，這除了意味美國將能在沙特核計畫扮演重要角色外，也會連動沙特近年的產業布局：隨著「2030願景」大力投資雲端運算、人工智慧和新型工業城市，核能可以提供這些項目所需的穩定電力。

可以這麼說，與深陷成本高昂、曠日廢時的持久戰相比，衝突各方其實都有更好的選擇。因此決定當前衝突會否演變為「中東越戰」的關鍵，其實就是各方的成本認知會如何影響現實行動：究竟是出於避戰心態，彼此各退一步；還是因為都豪賭對方打不起持久戰，所以反而不斷升級，要逼對方讓步？