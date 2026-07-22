路透：烏克蘭同意向美國出口無人機　以參與美軍武器測試

路透社7月22日引述一名知情人士稱，烏克蘭已同意向美國出口無人機，以參與美國防部的「無人機優勢計劃」（Drone Advantage Initiative）。



據報道，烏克蘭和美國一直在就無人機交易進行談判。由於烏克蘭無人機在俄烏戰爭中取得成功，很多國家對它產生濃厚的興趣，希望借鑑烏克蘭的經驗併購買樣機進行測試。

該匿名消息人士稱，已有六間烏克蘭公司獲准各自出口約100架無人機。

2025年4月5日，反特朗普示威者在美國佛羅裡達州西棕櫚灘參加「Hands Off」示威活動，其中有示威者手持美國及烏克蘭國旗。 （Reuters）

據報道，「無人機優勢」競賽是由美國國防部舉辦的一項價值十億美元的競賽，數十間製造商生產的小型攻擊無人機參與其中，以模擬戰場上的各種不利情況。

首輪比賽的冠軍是由烏克蘭無人機巨頭Skyfall和英國公司Skycutter聯合生產的無人機奪得。

2026年6月23日，烏克蘭頓涅茨克（ Donetsk ），一名烏克蘭士兵準備從靠近前線的位置發射一架中型攻擊無人機，以襲擊俄軍。（Reuters）

烏克蘭此前已與多個歐洲和中東國家簽署無人機交易協議。基輔方面也已開始放寬戰時武器出口限制，但政府仍然嚴格控制對外出口的武器種類。

基輔和華盛頓方面均未立即對此事發表官方評論。

本文獲《聯合早報》授權轉載

