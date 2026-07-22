路透：烏克蘭同意向美國出口無人機 以參與美軍武器測試
撰文：聯合早報
出版：更新：
路透社7月22日引述一名知情人士稱，烏克蘭已同意向美國出口無人機，以參與美國防部的「無人機優勢計劃」（Drone Advantage Initiative）。
據報道，烏克蘭和美國一直在就無人機交易進行談判。由於烏克蘭無人機在俄烏戰爭中取得成功，很多國家對它產生濃厚的興趣，希望借鑑烏克蘭的經驗併購買樣機進行測試。
該匿名消息人士稱，已有六間烏克蘭公司獲准各自出口約100架無人機。
據報道，「無人機優勢」競賽是由美國國防部舉辦的一項價值十億美元的競賽，數十間製造商生產的小型攻擊無人機參與其中，以模擬戰場上的各種不利情況。
首輪比賽的冠軍是由烏克蘭無人機巨頭Skyfall和英國公司Skycutter聯合生產的無人機奪得。
烏克蘭此前已與多個歐洲和中東國家簽署無人機交易協議。基輔方面也已開始放寬戰時武器出口限制，但政府仍然嚴格控制對外出口的武器種類。
基輔和華盛頓方面均未立即對此事發表官方評論。
本文獲《聯合早報》授權轉載
澤連斯基炒烏軍總司令平息民憤 稱已為遭撤職前防長安排體面工作澤連斯基任德拉帕特為烏軍總司令 曾多次立功、擅長戰術創新聯合國：上半年俄烏戰爭平民傷亡增37% 屬戰爭罪須調查追究責任澤連斯基換防長惹民憤 或改組軍隊領導層 武裝總司令面臨下台