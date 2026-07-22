紐約市長直指內塔尼亞胡「戰爭罪犯」 籲美國聯邦政府執行逮捕令
撰文：林嘉敏
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紐約市長曼達尼（Zohran Mamdani）7月21日發影片直指以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）是「戰爭罪犯」、「加沙種族滅絕策劃者」，呼籲美國聯邦政府執行國際刑事法院2024年對其下達的逮捕令。
曼達尼坦言，市府法律部門評估後確認，紐約市無獨立法律權限執行逮捕，因此向聯邦施壓。他重申，紐約不接納戰犯，反對內塔尼亞胡9月赴當地出席聯合國大會。
針對相關指控，以色列駐聯合國大使猛烈批評馬姆達尼散佈不實言論、炒作政治鬧劇，內塔尼亞胡辦公室也予以譴責。
美國總統特朗普（Donald Trump）20日明確反對逮捕，稱只要以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）身處美國，就絕對不會被任何形式逮捕，並指美國不是國際刑事法院成員，逮捕令難以落實。
國際刑事法院2024年以加沙戰爭期間涉嫌犯下戰爭罪和危害人類罪為由，向內塔尼亞胡發出逮捕令。但內塔尼亞胡否認有關指控。
皮尤研究中心分析稱，美國民眾對以色列負面觀感攀升，多數民眾不認可其相關舉措。
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