路透社：魯比奧指示外交官淡化美國科技附有「殺手開關」的說法
撰文：羅保熙
出版：更新：
路透報7月22日報道，根據國務院最近發給全球各地美國外交官的一份電文顯示，在白宮一度下令禁止外國人使用美國最先進的AI人工智能模型後，國務卿魯比奧（Marco Rubio）下令外交官員對於外傳美國科技產品附有「殺手開關」（kill switch）的說法作出反駁。（所謂「殺手開關」的裝置，是遇到緊急狀況時可以立即關閉、凍結或中斷系統連結的設計）。
報道指，特朗普（Donald Trump）政府企圖控制美國科技公司AI模型如何輸出、向誰輸出結果引發國際反彈，美國外交官正努力處理善後。
今年6月12日，特朗普政府以國家安全為由，禁止非美國居民使用人工智慧新創公司Anthropic最先進的模型Mythos與Fable。Anthropic突然在全球範圍全面暫停這些模型的存取權。
不久，特朗普政府宣布禁令已解除，惟負面影響卻未能消除。法國籍歐洲議員Christophe Grudler說，這些事件證明美國對於關鍵技術確實握有「殺手開關」「而且他們非常願意使用」。
電文寫道，發布強大的新技術之前，暫停特定範圍的使用或要求30 天測試期，並不是「殺手開關」。政府並沒有「神奇按鈕」，外界的說法過於誇張，沒有捕捉到美國科技政策的細微差別。
電文還指示外交官要對「AI主權論」（AI sovereignty）提出駁斥，並加強宣傳美國AI產品是目前最好的工具，如果要重新建立跟美國AI系統競爭的產品無疑是浪費時間與資源。
美國FCC以國安為由通過新規 國內禁售包含華為等中企零件的設備海峽危機衝撞停火護欄：美國伊朗沙特正在準備中東越戰？路透：烏克蘭同意向美國出口無人機 以參與美軍武器測試紐約市長直指內塔尼亞胡「戰爭罪犯」 籲美國聯邦政府執行逮捕令