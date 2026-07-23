路透社：魯比奧指示外交官淡化美國科技附有「殺手開關」的說法

路透報7月22日報道，根據國務院最近發給全球各地美國外交官的一份電文顯示，在白宮一度下令禁止外國人使用美國最先進的AI人工智能模型後，國務卿魯比奧（Marco Rubio）下令外交官員對於外傳美國科技產品附有「殺手開關」（kill switch）的說法作出反駁。（所謂「殺手開關」的裝置，是遇到緊急狀況時可以立即關閉、凍結或中斷系統連結的設計）。



報道指，特朗普（Donald Trump）政府企圖控制美國科技公司AI模型如何輸出、向誰輸出結果引發國際反彈，美國外交官正努力處理善後。

今年6月12日，特朗普政府以國家安全為由，禁止非美國居民使用人工智慧新創公司Anthropic最先進的模型Mythos與Fable。Anthropic突然在全球範圍全面暫停這些模型的存取權。

不久，特朗普政府宣布禁令已解除，惟負面影響卻未能消除。法國籍歐洲議員Christophe Grudler說，這些事件證明美國對於關鍵技術確實握有「殺手開關」「而且他們非常願意使用」。

被稱為繼OpenAI後最具潛力的人工智慧（AI）公司Anthropic表示，將禁止中國控股企業使用其服務，稱此舉是為了防止美國的對手在人工智慧領域取得進展，並威脅美國國家安全。(Reuters)

電文寫道，發布強大的新技術之前，暫停特定範圍的使用或要求30 天測試期，並不是「殺手開關」。政府並沒有「神奇按鈕」，外界的說法過於誇張，沒有捕捉到美國科技政策的細微差別。

電文還指示外交官要對「AI主權論」（AI sovereignty）提出駁斥，並加強宣傳美國AI產品是目前最好的工具，如果要重新建立跟美國AI系統競爭的產品無疑是浪費時間與資源。