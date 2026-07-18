黃仁勳招牌黑皮衣拍賣　以近100萬美元落槌　較預估價狂翻16倍

英偉達（NVIDIA，又稱輝達）行政總裁黃仁勳的標誌性黑色皮衣，於7月17日在蘇富比（Sotheby’s）拍賣會以96萬美元（約753萬港元）高價落槌，大幅超越4萬至6萬美元的預估價，倍率高達16倍，引發市場熱議。



該黑色皮衣原價6,260美元（約4.90萬港元），黃仁勳曾於2023年10月18日在台灣出席鴻海科技日時穿著，並在皮衣上留下親筆簽名。據蘇富比公開的拍賣資料顯示，該皮衣估價落在4萬至6萬美元（約31萬至47萬港元），於7月7日起進行拍賣。

Sotheby’s將自7月7日起拍賣一件英偉達執行長黃仁勳曾穿過的黑色Tom Ford皮夾克，估價落在4萬至6萬美元。（Sotheby’s官網）

綜合外媒報道，此次拍賣吸引45名收藏家參與，歷經65次競價才順利成交，蘇富比街頭服飾兼現代收藏品部主管Brahm Wachter坦言：「此次拍賣的反響甚至超出了我們最高的預期。」

黃仁勳近20年出席發表會、展覽等公開場合，皆以黑色皮夾克為固定穿搭。如同蘋果創辦人喬布斯（Steve Jobs）黑高領、Meta行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）灰T恤，目前，黑皮衣已成為黃仁勳個人招牌形象，更是獲得「皮衣黃」外號。

黃仁勳招牌黑皮衣更多細節圖片▼▼▼

報道指，本次拍賣全數收益將捐給非營利機構Edge Institute，用於獎學金、助學金與駐留培育計劃，助力人才培育與創新教育發展。