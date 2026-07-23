美眾議院通過950億美元撥款法案　主要用於伊朗戰爭

美國眾議院7月22日通過一項高達950億美元（約7,449億港元）的撥款法案，主要用於支持特朗普（Donald Trump）政府的伊朗軍事行動。其中，600億美元（約4,705億港元）用於伊朗戰爭相關事項，130億美元（約1,019億港元）用於其他國家安全事務，120億美元（約941億港元）補助受特朗普政府關稅政策影響的農民，另外100億美元（約784億港元）用於選舉法改革。



眾議院周三以216票對214票通過法案，共和黨議員全部投下贊成票，民主黨議員則全部反對。眾議院議長約翰遜（Mike Johnson）說，通過的這項法案「引領國會共和黨人走上實現兩個根本性、簡單且至關重要目標的道路：確保美國選舉安全以及鞏固本土安全。」

2026年7月18日，美軍中央司令部（CENTCOM）發布打擊伊朗的畫面，顯示一處不明地點發生爆炸，現場升起濃煙。（U.S. Central Command/Handout via REUTERS ）

民主黨眾議員德勞羅（Rosa DeLauro）譴責有關法案，認為這允許特朗普繼續為伊朗戰爭提供資金。她說：「美國人民不希望在中東發生更多無休止、無目標、代價高昂且致命的戰爭。他們希望食品、住房、醫療保健、兒童保育和汽油等基本生活必需品的價格能夠下降。」

稍後，參議院將審議並表決法案。如果獲得通過，法案將送交白宮，由總統簽署生效。