日本NITORI「肉包抱枕」用3年變餡餅引熱議　買家親揭不丟掉原因

日本知名家居品牌「宜得利」（NITORI）推出的各式造型抱枕一直以來深受消費者喜愛，其中療癒感十足的「肉包造型靠墊」更是熱銷商品之一。然而，當這顆鮮美肉包被「過度使用」3年後，會變成什麼樣子？日本一名網友日前曬出家中的肉包抱枕對比照，原本蓬鬆的肉包竟被壓成了「肉餡餅」，超擬真的演變過程吸引超過630萬人次觀看，引發網絡上熱烈討論！



膨鬆肉包➔湯包➔肉餡餅！「進化史」笑翻630萬人

日本網友@sxexnxaxs日前在社交平台X（前稱Twitter，推特）上分享了家中的宜得利肉包靠墊。只見照片中共有3顆肉包，剛買來的新抱枕外觀非常蓬鬆圓潤，看起來就像剛出籠的白胖肉包。但使用1年後的那顆已經明顯下陷，變成了「小籠湯包」。最誇張的是使用3年的抱枕，已經徹底失去原本肉包的立體形狀，整個扁平縮小，被廣大網友笑稱根本是「餡餅皮」。

這張「肉包抱枕演變史」曝光後迅速在網絡上爆紅，吸引超過630萬人次點閱瀏覽。許多同樣擁有該款抱枕的網友紛紛曬出家中的肉包，疑惑表示雖然用久了確實會稍微塌陷，但也還維持著基本的包子造型，到底原Po是如何把好好的肉包「蹂躪」成這副面目全非的樣子？

主人親解原因：舒服到根本捨不得丟

對此，原Po隨後出面「說句公道話」，笑稱如果是正常使用，確實不可能變形得這麼嚴重。他坦言這完全是家裡「過度使用」下的成果，他們不僅把肉包抱枕當成日常枕頭，每天都在上面滾來滾去重壓，加上因為使用頻率極高，時不時就會丟進洗衣機狂洗，在長時間的擠壓與洗滌下，才讓肉包一步步縮水變形。

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不過原Po也補充，雖然這顆3年老肉包已經完全走樣，但因為棉花被壓實後「躺起來依然非常舒服」，所以家人到現在還是非常愛用，完全捨不得把它丟掉。

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