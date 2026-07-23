美眾議院通過1.15萬億美元《國防授權法案》　金額創歷史新高

美國眾議院7月22日以216票贊成、212票反對，通過1.15萬億美元（約9萬億港元）的《國防授權法案》（National Defense Authorization Act，NDAA）。共和黨以微弱優勢人力排眾議，推進這項歷史性的軍事開支增長計劃。除6名民主黨人外，其餘民主黨人均因反對伊朗戰爭而投下反對票。



《紐約時報》報道，該法案包括提高軍人薪資、增加導彈防禦生產經費，以及增加對關鍵礦產戰略投資的資源。這項內容廣泛的法案還包含一系列與美軍如何整合和監管AI直接相關的條款。

2026年7月21日，美國眾議院議長約翰遜（Mike Johnson）在華盛頓特區國會山莊與共和黨眾議院領導層舉行記者會。（Reuters）

此外，該法案也將正式把國防部更名為戰爭部。這項法案獲得了除7名共和黨人外全部共和黨人的支持，將帶來近代史上最大的年度軍事開支增幅。它使國防預算比前一年增加了2,270多億美元（逾1.78萬億港元），共和黨人表示，這筆增幅對於美國應對日益危險的世界至關重要。

共和黨人稱讚，該法案的通過是鞏固特朗普（Donald Trump）立法議程的另一個舉措。但許多民主黨人表示，他們無法掩着良心支持一項最終將賦予特朗普總統權力、使其能夠在未經國會授權或有效監督的情況下繼續對伊朗發動戰爭的法案。