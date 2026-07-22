美沙達成30年民用核協議　為沙特本土提煉濃縮鈾開綠燈

美國與沙特阿拉伯7月21日達成民用核協議，此會為沙特自行濃縮核燃料開綠燈，該協議遭到美國議員和以色列官員的反對。



據《紐約時報》（The New York Times）報道，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）正式批准與沙特阿拉伯的民用核能合作協議，預計由能源部長賴特（Chris Wright）與沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）當日簽署並公告。協議期30年、估值數百億美元，未來數日內提交國會審議。

協議規定，若美沙聯合研究認定有必要，美國企業將在沙特境內興建鈾濃縮設施——此為類似核協議中「前所未見」的特殊安排。美方官員稱此舉讓美企在沙特核基建中扮演核心角色，可使華府對沙特核項目施加影響、防其用於軍事目的，同時將外國競爭對手排拒在外。

2021年12月7日，阿布達比王儲Mohammed bin Zayed在阿聯酋阿布達比會見沙特阿拉伯王儲Mohammed bin Salman。（Reuters）

協議繞開美國與阿聯酋123協議（123 Agreement）中的「黃金標準」——阿聯酋當年承諾放棄本土生產核燃料權、接受國際原子能組織（IAEA）附加議定書嚴查，沙特則拒絕IAEA附加監督。

美國兩黨國會議員及以色列官員強烈反對，憂慮沙特可借民用項目發展核武器。穆罕默德曾明言若伊朗擁核，沙特也會建造核武。前美國防擴散高官艾因霍恩（Robert Einhorn）警告，除非協議含足夠限制，否則將增加中東及其他地區核擴散風險。