馮德萊恩：歐洲放棄核能為「戰略性錯誤」 支持重啟核能計劃
撰文：聯合早報
出版：更新：
歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）說，歐洲放棄核能是「戰略性錯誤」，表明支持重啟核能計劃。
法新社報道，馮德萊恩周二（3月10日）在巴黎舉行的核能峰會上說，歐盟將支持對「創新核技術」的投資。
她說：「歐洲放棄這種可靠、可負擔得起且低排放的能源來源，實屬戰略失誤。」
中東衝突不斷升級產生的巨大波動，全球最繁忙的石油運輸通道霍爾木茲海峽直接受衝擊，如今幾乎斷航，導致油價急升。不過，歐盟官員稱，當前局勢尚未達到2022年俄烏戰爭爆發後的危機級別。
然而，伊朗戰爭重燃了關於歐盟對外依賴性和高能源成本的爭議。
馮德萊恩說：「在化石燃料方面，我們完全依賴昂貴且波動性強的進口……當前中東危機再次凸顯了這種依賴帶來的脆弱性。」
歐盟即將公布新能源計劃之際，馮德萊恩透露這項計劃將包含「2億歐元（約18.2億港元）擔保基金，用於支持創新核能技術投資」。
布魯塞爾特別將目光投向小型模塊化反應堆，歐盟委員會希望這類反應堆能在2030年代初投入運行。
本文獲《聯合早報》授權轉載
