馮德萊恩：歐洲放棄核能為「戰略性錯誤」　支持重啟核能計劃

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）說，歐洲放棄核能是「戰略性錯誤」，表明支持重啟核能計劃。



法新社報道，馮德萊恩周二（3月10日）在巴黎舉行的核能峰會上說，歐盟將支持對「創新核技術」的投資。

她說：「歐洲放棄這種可靠、可負擔得起且低排放的能源來源，實屬戰略失誤。」

2026年3月10日，歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）在法國巴黎舉行的國際原子能總署核能高峰會開幕全體會議上發表演講。（Reuters）

中東衝突不斷升級產生的巨大波動，全球最繁忙的石油運輸通道霍爾木茲海峽直接受衝擊，如今幾乎斷航，導致油價急升。不過，歐盟官員稱，當前局勢尚未達到2022年俄烏戰爭爆發後的危機級別。

然而，伊朗戰爭重燃了關於歐盟對外依賴性和高能源成本的爭議。

馮德萊恩說：「在化石燃料方面，我們完全依賴昂貴且波動性強的進口……當前中東危機再次凸顯了這種依賴帶來的脆弱性。」

2026年3月10日，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，左）、歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen，中）、國際原子能機構（IAEA）總幹事格羅西（Rafael Grossi，右）出席在法國巴黎舉行的國際原子能總署核能高峰會。（Reuters）

歐盟即將公布新能源計劃之際，馮德萊恩透露這項計劃將包含「2億歐元（約18.2億港元）擔保基金，用於支持創新核能技術投資」。

布魯塞爾特別將目光投向小型模塊化反應堆，歐盟委員會希望這類反應堆能在2030年代初投入運行。

本文獲《聯合早報》授權轉載

