普京將赴APEC：中美俄三巨頭有望深圳聚首，國際格局進入中國時代

塔斯社7月21日報道稱，俄羅斯外交部無任所大使馬拉特·別爾德耶夫對該媒體透露，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）將率領俄羅斯代表團出席今年11月在中國深圳舉行的亞太經合組織（APEC）第三十三次領導人非正式會議。這將是普京5月訪華之後在2026年內的第二次訪華。

俄羅斯對於APEC會議的參與熱情歷來不高，普京參加過的APEC會議屈指可數，比如2001年上海APEC、2014年北京APEC，2017年越南APEC，其他大多數的情況下普京都不參會而是派外長出席。但是2022年以來普京沒有參加過APEC會議，不是因為普京不想去，而是主辦方迫國際刑事法院的壓力沒辦法邀請普京，2023年美國主辦舊金山APEC，依據對俄羅斯的制裁，通知俄羅斯不邀請普京。

俄羅斯此次提前高調錶明普京將參加2026年11月的深圳APEC，既是表達對中國主辦國際會議的支持，也是向國際社會表明俄羅斯沒有被封鎖被孤立的政治姿態。更為重要的是，在這次峰會上，普京很可能會和美國總統特朗普（Donald Trump）見面。

2026年5月20日，普京在特朗普訪華之後訪華。圖為北京人民大會堂，中國國家主席習近平（右一）與到訪的普京（Vladimir Putin，左三）參觀由塔斯社與新華社舉辦的攝影展。（Reuters）

特朗普今年5月訪華，同時邀請中國國家主席習近平9月訪美。美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）7月19日證實，中國領導人習近平今年下半年訪美正在按計劃推進。

中美之間的外交互動並不止於國事互訪。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）2025年11月曾表示，美國總統特朗普和中國國家主席習近平在2026年不僅將進行國事訪問，還可能在美國佛羅里達州舉行的二十國集團峰會，以及在中國深圳舉行的亞太經濟合作組織峰會上舉行會晤。

特朗普6月19日在安德魯斯聯合基地說：「今年某個時候，我們還會再去中國。我們將去中國參加一場在那裏舉行的大型會議。」特朗普並未在發言中明確提及計劃來華參加的會議。但是他所說的大型會議應該就是今年11月將在深圳舉辦的亞太經合組織第三十三次領導人非正式會議。

2026年5月15日，特朗普訪華。圖為在北京中南海花園，中國國家主席習近平（左）在參觀結束後與到訪的美國總統特朗普（Donald Trump，右）握手。（Reuters）

屆時，深圳APEC峰會，將不只是美俄領導人會晤的場合，很可能是上演中美俄領導人三巨頭相聚的場合。

中美俄領導人在中國深圳會晤，即便不會有重磅的共識能夠達成，能夠會晤足以重要。

特朗普近年來對於APEC的熱情也不高，2024年的韓國釜山APEC特朗普讓財政部長貝森特代為參加，自己則訪問日韓同李在明和高市早苗會晤，並在釜山同中國國家主席習近平會晤。如果特朗普年內能第二次前往中國，絕不是因為APEC重要，而是中國重要，前往中國有更重要的外交日程，前往中國和習近平再次會晤重要。這無疑是對中國的重磅加持和抬高。

2026年5月18日，中國上海，中國外交部常務副部長馬朝旭（中）在世博中心舉行的2026年亞太經合組織（APEC）中國第二次高層官員會議開幕式上發表講話。（Reuters）

中國作為東道主若促成美俄領導人會晤，讓美俄在北京主導的國際外交日程中尋找自己的位置和機會，將會有力推動俄烏衝突的解決進程，中國沒有介入，但是深刻推動和影響了局勢。

俄羅斯需要借中國的外交場所打破外交封鎖，展現比肩中美的影響力。美國如果願意為了中國放下傲慢的姿態積極參會，再次印證了中國已經是真正能夠和美國並肩的大國。

中美俄三個大國的領導人集體參加APEC，這是其他國家很難辦到的，中美俄同時出席重要國際會議，將有利於國際政治經濟共識的達成。這是國際格局的全新分水嶺，是中國作為一個重磅變量真正能夠撬動局勢發生改變的開始。