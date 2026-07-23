日本熱浪持續　京都與名古屋高達40度　一周過萬人中暑入院14死

日本極端高溫天氣導致一周內有超過1萬人因中暑入院，是去年同期人數的兩倍多，其中已有14人因中暑離世。7月23日，日本多地都錄得高溫，靜岡縣佐久間市錄得今年全國首個超過攝氏41度的高溫，一共有六個地區的氣溫超過攝氏40度，主要集中在靜岡縣、岐阜縣與愛知縣，名古屋則錄得攝氏40度。



日本氣象協會就高溫天氣的報道：

《日本時報》（Japan Times）引述消防和災害管理署7月22日（周三）公布的數據報道，13日至19日期間，共有10,857人乘坐救護車入院。這是自今年5月1日開始監測以來，首次單週入院人數超過1萬人，約為前一週4,580人的2.4倍。

這一數字超過2025年同期入院人數4,958人的兩倍。

據報道，共有14人死亡，321人病情危重，預計需要至少住院三週。約37%的患者病情中度，近59%的患者症狀輕微。

據東京消防廳統計，光是22日（周三）一天，就有453人因中暑被送往醫院。

據報道，岐阜縣與靜岡縣多地，以及名古屋和京都23日（周四）的氣溫均高達攝氏40度或以上。

據日本氣象協會預測，24日（周五）高溫天氣將持續，主要集中在東海和近畿地區，後者部分地區如京都將出現極端高溫。

名古屋和岐阜縣的最高氣溫預計亦將高達攝氏40度。